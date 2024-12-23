https://1prime.ru/20241223/mishustin-853805153.html

Мишустин поручил решить вопрос со скидкой в 50% на авиабилеты для детей

Мишустин поручил решить вопрос со скидкой в 50% на авиабилеты для детей - 23.12.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил решить вопрос со скидкой в 50% на авиабилеты для детей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поручил к 14 января 2025 года решить вопрос с предоставлением скидки в 50% на... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T16:36+0300

2024-12-23T16:36+0300

2024-12-23T16:36+0300

россия

михаил мишустин

авиабилеты

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поручил к 14 января 2025 года решить вопрос с предоставлением скидки в 50% на авиабилеты для детей до 12 лет. В ходе совещания Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин на итоговом заседании Госсовета дал ряд поручений по устранению манипуляций авиаперевозчиков, из-за которых семьи не могут воспользоваться положенной им льготой в 50% на покупку билетов для детей до 12 лет. "Соответствующая работа Минтрансом уже начата. Нужно ее ускорить и завершить в определенный главой государства срок – до 14 января", - сказал Мишустин. Председатель правительства поручил вице-премьеру Виталию Савельеву совместно с главой Минтранса Романом Старовойтом держать этот вопрос на личном контроле.

https://1prime.ru/20241223/bilety-853796921.html

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россия, михаил мишустин, авиабилеты