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Мишустин поручил решить вопрос со скидкой в 50% на авиабилеты для детей - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Мишустин поручил решить вопрос со скидкой в 50% на авиабилеты для детей
Мишустин поручил решить вопрос со скидкой в 50% на авиабилеты для детей - 23.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил решить вопрос со скидкой в 50% на авиабилеты для детей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поручил к 14 января 2025 года решить вопрос с предоставлением скидки в 50% на... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T16:36+0300
2024-12-23T16:36+0300
россия
михаил мишустин
авиабилеты
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поручил к 14 января 2025 года решить вопрос с предоставлением скидки в 50% на авиабилеты для детей до 12 лет. В ходе совещания Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин на итоговом заседании Госсовета дал ряд поручений по устранению манипуляций авиаперевозчиков, из-за которых семьи не могут воспользоваться положенной им льготой в 50% на покупку билетов для детей до 12 лет. "Соответствующая работа Минтрансом уже начата. Нужно ее ускорить и завершить в определенный главой государства срок – до 14 января", - сказал Мишустин. Председатель правительства поручил вице-премьеру Виталию Савельеву совместно с главой Минтранса Романом Старовойтом держать этот вопрос на личном контроле.
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россия, михаил мишустин, авиабилеты
РОССИЯ, Михаил Мишустин, авиабилеты
16:36 23.12.2024
 
Мишустин поручил решить вопрос со скидкой в 50% на авиабилеты для детей

Мишустин поручил к 14 января решить вопрос со скидкой в 50% на авиабилеты для детей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поручил к 14 января 2025 года решить вопрос с предоставлением скидки в 50% на авиабилеты для детей до 12 лет.
В ходе совещания Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин на итоговом заседании Госсовета дал ряд поручений по устранению манипуляций авиаперевозчиков, из-за которых семьи не могут воспользоваться положенной им льготой в 50% на покупку билетов для детей до 12 лет.
"Соответствующая работа Минтрансом уже начата. Нужно ее ускорить и завершить в определенный главой государства срок – до 14 января", - сказал Мишустин.
Председатель правительства поручил вице-премьеру Виталию Савельеву совместно с главой Минтранса Романом Старовойтом держать этот вопрос на личном контроле.
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РОССИЯМихаил Мишустинавиабилеты
 
 
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