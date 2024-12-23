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Мишустин поручил не допускать необоснованного роста отпускных цен на товары - 23.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241223/mishustin-853809508.html
Мишустин поручил не допускать необоснованного роста отпускных цен на товары
Мишустин поручил не допускать необоснованного роста отпускных цен на товары - 23.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил не допускать необоснованного роста отпускных цен на товары
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам следить за балансом спроса и предложения по ключевым товарам и услугам, не... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T18:12+0300
2024-12-23T18:12+0300
экономика
россия
михаил мишустин
цены на товары
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам следить за балансом спроса и предложения по ключевым товарам и услугам, не допускать необоснованного завышения отпускных цен. "Надо внимательно следить за тем, что происходит в рамках баланса спроса и предложения по всем ключевым товарам и услугам, которые нужны людям. И, конечно, по промышленным и торговым предприятиям, чтобы иметь возможность сдерживать колебания, детально прогнозировать ситуацию в том или в ином сегменте и не допускать необоснованного завышения отпускных цен", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Он указал, что инфляция – это в том числе и вопрос постоянного контроля, особенно в отношении отдельных социально значимых товаров и услуг. "Надо этим заниматься ежедневно в режиме онлайн. Понятно, что в условиях рыночной экономики главной целью любого бизнеса является извлечение прибыли, но важно соблюдать баланс. Это не должно быть во вред людям и экономике. Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, конечно, необходимо жестко с этим бороться. Здесь значимую роль должна играть Федеральная антимонопольная служба, а в особых случаях и Генеральная прокуратура", - подчеркнул премьер. В ходе совещания Мишустин отметил, что вопрос роста цен важен для каждого жителя страны, особенно в преддверии новогодних праздников. Он также напомнил, что с начала года к середине декабря инфляция в РФ превысила 9%. По словам премьера, кабмин ведет системную работу по этому направлению, в том числе по насыщению внутреннего рынка отдельными товарами. "В частности, сегодня вступают в силу решения совета Евразийской экономической комиссии об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт сливочного масла - до 15 июня следующего года. Советом также принято решение на весь 2025 год распространить такую меру и на поставки значительных объемов мяса крупного рогатого скота, а до июля - картофеля, моркови и яблок. Для этого оперативно готовятся соответствующие нормативные документы", - рассказал Мишустин. Также действуют мероприятия по насыщению внутреннего рынка промышленными товарами, организован мониторинг стоимости удобрений, строительных материалов, металлопродукции. "Прорабатываем включение в этот список и упаковочных материалов, так как в цене многих товаров они играют существенную роль", - добавил премьер.
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россия, михаил мишустин, цены на товары
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, цены на товары
18:12 23.12.2024
 
Мишустин поручил не допускать необоснованного роста отпускных цен на товары

Мишустин поручил следить за спросом и предложением и не допускать завышения цен

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам следить за балансом спроса и предложения по ключевым товарам и услугам, не допускать необоснованного завышения отпускных цен.
"Надо внимательно следить за тем, что происходит в рамках баланса спроса и предложения по всем ключевым товарам и услугам, которые нужны людям. И, конечно, по промышленным и торговым предприятиям, чтобы иметь возможность сдерживать колебания, детально прогнозировать ситуацию в том или в ином сегменте и не допускать необоснованного завышения отпускных цен", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Он указал, что инфляция – это в том числе и вопрос постоянного контроля, особенно в отношении отдельных социально значимых товаров и услуг.
"Надо этим заниматься ежедневно в режиме онлайн. Понятно, что в условиях рыночной экономики главной целью любого бизнеса является извлечение прибыли, но важно соблюдать баланс. Это не должно быть во вред людям и экономике. Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, конечно, необходимо жестко с этим бороться. Здесь значимую роль должна играть Федеральная антимонопольная служба, а в особых случаях и Генеральная прокуратура", - подчеркнул премьер.
В ходе совещания Мишустин отметил, что вопрос роста цен важен для каждого жителя страны, особенно в преддверии новогодних праздников. Он также напомнил, что с начала года к середине декабря инфляция в РФ превысила 9%. По словам премьера, кабмин ведет системную работу по этому направлению, в том числе по насыщению внутреннего рынка отдельными товарами.
"В частности, сегодня вступают в силу решения совета Евразийской экономической комиссии об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт сливочного масла - до 15 июня следующего года. Советом также принято решение на весь 2025 год распространить такую меру и на поставки значительных объемов мяса крупного рогатого скота, а до июля - картофеля, моркови и яблок. Для этого оперативно готовятся соответствующие нормативные документы", - рассказал Мишустин.
Также действуют мероприятия по насыщению внутреннего рынка промышленными товарами, организован мониторинг стоимости удобрений, строительных материалов, металлопродукции. "Прорабатываем включение в этот список и упаковочных материалов, так как в цене многих товаров они играют существенную роль", - добавил премьер.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
ФАС проверит обоснованность повышения цен на пищевую упаковку
20 декабря, 17:24
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустинцены на товары
 
 
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