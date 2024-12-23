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Поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о рисках отключений

Поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о рисках отключений - 23.12.2024, ПРАЙМ

Поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о рисках отключений

Компания Premier Energy Distribution, являющаяся основным поставщиком электроэнергии в Молдавии, сообщила, что подготовила программу плановых отключений... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T17:45+0300

2024-12-23T17:45+0300

2024-12-23T17:45+0300

энергетика

молдавия

электроэнергия

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КИШИНЕВ, 23 дек - ПРАЙМ. Компания Premier Energy Distribution, являющаяся основным поставщиком электроэнергии в Молдавии, сообщила, что подготовила программу плановых отключений электроэнергии, которая может быть запущена с 1 января в случае чрезвычайных ситуаций в секторе энергетики. В непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения поставок российского газа. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор. "Принимая во внимание вероятность прекращения подачи природного газа на левом берегу Днестра с 1 января 2025 года, и в то же время учитывая неопределенность текущей энергетической ситуации и необходимость обеспечения бесперебойности поставок электроэнергии, компания Premier Energy Distribution SA информирует потребителей о том, что она подготовила программу плановых отключений на основе плана действий на случай чрезвычайных ситуаций в электроэнергетическом секторе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Поставщик отмечает, что программа отключений будет применяться исключительно в случае дефицита электроэнергии в системе и будет адаптироваться в зависимости от величины и продолжительности дефицита. В случае возникновения такой ситуации жители Молдавии получат информацию о графике отключения, чтобы потребители были надлежащим образом проинформированы о дате, времени и продолжительности отключения. В то же время Premier Energy Distribution обращает внимание на существование рисков неконтролируемых перерывов в поставках электроэнергии из-за дефицита мощности в энергосистеме объединенного блока Украина-Молдавия. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

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молдавия, электроэнергия