https://1prime.ru/20241223/mts-853787509.html
МТС заменит иностранные сервисы для совместной работы
МТС заменит иностранные сервисы для совместной работы - 23.12.2024, ПРАЙМ
МТС заменит иностранные сервисы для совместной работы
Российский оператор связи МТС заменит популярные иностранные сервисы для совместной работы, компания запускает бета-версию No-сode-платформы, ежегодная прибыль... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T05:17+0300
2024-12-23T05:17+0300
2024-12-23T05:17+0300
технологии
бизнес
россия
москва
мтс
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский оператор связи МТС заменит популярные иностранные сервисы для совместной работы, компания запускает бета-версию No-сode-платформы, ежегодная прибыль оценивается в 1 миллиард рублей, рассказали в компании.
"ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске бета-версии No-сode-платформы для командной работы True Tabs… Потенциальная прибыль от продаж оценивается в 1 миллиард рублей в год", - говорится в сообщении.
Основным инструментом сервиса являются электронные таблицы. Также можно создавать дашборды, формы для сбора информации и проведения опросов, диаграммы Ганта и прочее, настраивать оповещение и анализировать данные.
По прогнозам компании, запуск в коммерческую эксплуатацию будет в первом квартале 2025 года: функционал сервиса интегрируют в платформу для бизнес-коммуникаций "МТС Линк".
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технологии, бизнес, россия, москва, мтс
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, МТС
МТС заменит иностранные сервисы для совместной работы
МТС запускает бета-версию No-сode-платформы для совместной работы
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский оператор связи МТС заменит популярные иностранные сервисы для совместной работы, компания запускает бета-версию No-сode-платформы, ежегодная прибыль оценивается в 1 миллиард рублей, рассказали в компании.
"ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске бета-версии No-сode-платформы для командной работы True Tabs… Потенциальная прибыль от продаж оценивается в 1 миллиард рублей в год", - говорится в сообщении.
Основным инструментом сервиса являются электронные таблицы. Также можно создавать дашборды, формы для сбора информации и проведения опросов, диаграммы Ганта и прочее, настраивать оповещение и анализировать данные.
По прогнозам компании, запуск в коммерческую эксплуатацию будет в первом квартале 2025 года: функционал сервиса интегрируют в платформу для бизнес-коммуникаций "МТС Линк".