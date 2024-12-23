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МТС заменит иностранные сервисы для совместной работы

МТС заменит иностранные сервисы для совместной работы - 23.12.2024, ПРАЙМ

МТС заменит иностранные сервисы для совместной работы

Российский оператор связи МТС заменит популярные иностранные сервисы для совместной работы, компания запускает бета-версию No-сode-платформы, ежегодная прибыль... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T05:17+0300

2024-12-23T05:17+0300

2024-12-23T05:17+0300

технологии

бизнес

россия

москва

мтс

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский оператор связи МТС заменит популярные иностранные сервисы для совместной работы, компания запускает бета-версию No-сode-платформы, ежегодная прибыль оценивается в 1 миллиард рублей, рассказали в компании. "ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске бета-версии No-сode-платформы для командной работы True Tabs… Потенциальная прибыль от продаж оценивается в 1 миллиард рублей в год", - говорится в сообщении. Основным инструментом сервиса являются электронные таблицы. Также можно создавать дашборды, формы для сбора информации и проведения опросов, диаграммы Ганта и прочее, настраивать оповещение и анализировать данные. По прогнозам компании, запуск в коммерческую эксплуатацию будет в первом квартале 2025 года: функционал сервиса интегрируют в платформу для бизнес-коммуникаций "МТС Линк".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, москва, мтс