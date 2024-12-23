https://1prime.ru/20241223/myaso-853812712.html

В России ожидают рекорд по производству мяса

В России ожидают рекорд по производству мяса - 23.12.2024, ПРАЙМ

В России ожидают рекорд по производству мяса

Россия в этом году установит рекорд по объемам производства мяса, отечественная продукция импортируется более чем в 60 государств мира, сообщили журналистам в... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T20:35+0300

2024-12-23T20:35+0300

2024-12-23T20:35+0300

экономика

россия

сельское хозяйство

мясо

https://cdnn.1prime.ru/img/83426/07/834260704_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_8afcf247eac52ed80e13f562e8229a17.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия в этом году установит рекорд по объемам производства мяса, отечественная продукция импортируется более чем в 60 государств мира, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза со ссылкой на Национальную мясную ассоциацию. "В Национальной мясной ассоциации (НМА) уверены, что в этом году Россия установит очередной рекорд. По словам руководителя НМА Сергея Юшина, по итогам 2024 года наша страна укрепит свое положение четвертой страны в мире по объемам производства мяса. Растет и экспорт продукции за счет расширения географии и номенклатуры поставок - отечественная продукция импортируется более чем в 60 государств мира", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что в этом году положительная динамика сохраняется. Производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях в январе-ноябре текущего года составило 12,5 миллиона тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе прирост наблюдается по КРС (+5,6%), свиньям (5,1%), птице (+2,4%). Там добавили, что такие показатели также способствуют росту объемов выпуска продукции мясоперерабатывающей промышленности. Так, в январе-октябре увеличилось производство колбасных изделий (+2,1%), мясных полуфабрикатов (+5,2%) и консервов (+2,4%). По словам НМА, в этом году ассоциация ожидает рекордного потребления мяса и мясопродуктов на душу населения – около 83 кг на человека, что на 2 с лишним килограмма превышает уровень 2023 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сельское хозяйство, мясо