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Новак запустил новую нитку газопровода в Якутии - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Новак запустил новую нитку газопровода в Якутии
Новак запустил новую нитку газопровода в Якутии - 23.12.2024, ПРАЙМ
Новак запустил новую нитку газопровода в Якутии
Вице-премьер РФ Александр Новак принял участие в запуске третьей нитки газопровода "Кысыл-Сыр - 84 км", расположенной в Якутии, что позволит обеспечить... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T15:16+0300
2024-12-23T15:16+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак принял участие в запуске третьей нитки газопровода "Кысыл-Сыр - 84 км", расположенной в Якутии, что позволит обеспечить надёжность газоснабжения центра Якутии, включая её столицу, сообщил кабмин. "Заместитель председателя правительства Александр Новак в режиме видеосвязи совершил торжественный пуск третьей нитки магистрального газопровода "Кысыл-Сыр - 84 км". В церемонии запуска газа также приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор АО "Сахатранснефтегаз" Алексей Колодезников", - говорится в сообщении. По словам Новака, которого цитирует пресс-служба правительства, запуск газопровода с последующим его включением в единую газотранспортную систему позволит обеспечить надежность газоснабжения Центрального энергорайона Якутии. Это 102 населенных пункта, в том числе Якутск, Покровск и Вилюйск. В этих населенных пунктах проживает 456 тысяч человек, расположено 626 объектов социальной инфраструктуры - 220 школ, 235 детских садов, 171 медицинское учреждение. Уточняется, что с 2021 по 2025 год в Якутии запланировано строительство 11 межпоселковых газопроводов, шесть газопроводов-отводов и газораспределительных станций. Будет газифицировано еще 28 населенных пунктов. В 2025 году планируется газификация не менее 1 500 домовладений в рамках программы социальной догазификации, заключает кабмин.
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россия, якутия, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Газ
15:16 23.12.2024
 
Новак запустил новую нитку газопровода в Якутии

Новак принял участие в запуске третьей нитки газопровода "Кысыл-Сыр - 84 км"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак принял участие в запуске третьей нитки газопровода "Кысыл-Сыр - 84 км", расположенной в Якутии, что позволит обеспечить надёжность газоснабжения центра Якутии, включая её столицу, сообщил кабмин.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак в режиме видеосвязи совершил торжественный пуск третьей нитки магистрального газопровода "Кысыл-Сыр - 84 км". В церемонии запуска газа также приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор АО "Сахатранснефтегаз" Алексей Колодезников", - говорится в сообщении.
По словам Новака, которого цитирует пресс-служба правительства, запуск газопровода с последующим его включением в единую газотранспортную систему позволит обеспечить надежность газоснабжения Центрального энергорайона Якутии. Это 102 населенных пункта, в том числе Якутск, Покровск и Вилюйск. В этих населенных пунктах проживает 456 тысяч человек, расположено 626 объектов социальной инфраструктуры - 220 школ, 235 детских садов, 171 медицинское учреждение.
Уточняется, что с 2021 по 2025 год в Якутии запланировано строительство 11 межпоселковых газопроводов, шесть газопроводов-отводов и газораспределительных станций. Будет газифицировано еще 28 населенных пунктов. В 2025 году планируется газификация не менее 1 500 домовладений в рамках программы социальной догазификации, заключает кабмин.
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ЭнергетикаРОССИЯЯКУТИЯГаз
 
 
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