https://1prime.ru/20241223/novak-853801451.html

Новак запустил новую нитку газопровода в Якутии

Новак запустил новую нитку газопровода в Якутии - 23.12.2024, ПРАЙМ

Новак запустил новую нитку газопровода в Якутии

Вице-премьер РФ Александр Новак принял участие в запуске третьей нитки газопровода "Кысыл-Сыр - 84 км", расположенной в Якутии, что позволит обеспечить... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T15:16+0300

2024-12-23T15:16+0300

2024-12-23T15:16+0300

энергетика

россия

якутия

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак принял участие в запуске третьей нитки газопровода "Кысыл-Сыр - 84 км", расположенной в Якутии, что позволит обеспечить надёжность газоснабжения центра Якутии, включая её столицу, сообщил кабмин. "Заместитель председателя правительства Александр Новак в режиме видеосвязи совершил торжественный пуск третьей нитки магистрального газопровода "Кысыл-Сыр - 84 км". В церемонии запуска газа также приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор АО "Сахатранснефтегаз" Алексей Колодезников", - говорится в сообщении. По словам Новака, которого цитирует пресс-служба правительства, запуск газопровода с последующим его включением в единую газотранспортную систему позволит обеспечить надежность газоснабжения Центрального энергорайона Якутии. Это 102 населенных пункта, в том числе Якутск, Покровск и Вилюйск. В этих населенных пунктах проживает 456 тысяч человек, расположено 626 объектов социальной инфраструктуры - 220 школ, 235 детских садов, 171 медицинское учреждение. Уточняется, что с 2021 по 2025 год в Якутии запланировано строительство 11 межпоселковых газопроводов, шесть газопроводов-отводов и газораспределительных станций. Будет газифицировано еще 28 населенных пунктов. В 2025 году планируется газификация не менее 1 500 домовладений в рамках программы социальной догазификации, заключает кабмин.

https://1prime.ru/20241120/gazifikatsiya-852942978.html

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, якутия, газ