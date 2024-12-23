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Опрос показал, сколько россиян думают об открытии бизнеса в 2025 году - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россиян думают об открытии бизнеса в 2025 году
Опрос показал, сколько россиян думают об открытии бизнеса в 2025 году - 23.12.2024, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян думают об открытии бизнеса в 2025 году
Треть россиян думают об открытии бизнеса в следующем году, при этом лишь каждый одиннадцатый твердо намерен это сделать, рассказали РИА Новости в сервисе... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T04:17+0300
2024-12-23T04:17+0300
бизнес
общество
москва
работа.ру
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Треть россиян думают об открытии бизнеса в следующем году, при этом лишь каждый одиннадцатый твердо намерен это сделать, рассказали РИА Новости в сервисе "Работа.ру" и "Деловой среде". "Около 32% опрошенных россиян признались, что думают об открытии бизнеса в 2025 году. Из них 9% твердо намерены открыть бизнес, а 23% рассматривают этот вариант с определенным интересом", - сказано в исследовании, в котором приняли участие 3500 россиян по всей стране. Отмечается, что 42% опрошенных точно не задумываются об открытии, а еще 24% относятся к идее скептически, склоняясь к отказу. Еще 2% респондентов не определились со своими намерениями - все будет зависеть от того, что за бизнес. Почти 40% россиян считают возможным ведение собственного дела параллельно с работой по найму, еще четверть опрошенных уже совмещают эти два направления, демонстрируя, что подобное вполне реально. При этом 19% склоняется к тому, что совмещать бизнес с работой сложно или невозможно, а 16% против подобной идеи. Многие рассматривают параллельное ведение бизнеса и работу в найме как способ достижения финансовой стабильности и развития. Наиболее важным преимуществом для опрошенных остается стабильный доход от основной работы (43%). Значимыми факторами являются и стремление укрепить финансовую стабильность семьи (33%), получение новых навыков и опыта (32%), возможность протестировать бизнес-идею без значительных рисков (29%). "За 11 месяцев 2024 года число новых ИП и ООО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 19%. Традиционно самыми популярными сферами для открытия бизнеса в этом году стали: розничная торговля, пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, стройка, операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт, а также IT", - прокомментировал глава АО "Деловая среда" Алексей Грищенко. Так, розничная торговля занимает 31% от всех открытых бизнесов. Среди них большинство (40%) выбирает именно онлайн-торговлю. Если же говорить про отраслевой разрез, наибольший прирост фиксируют сферы операций с недвижимостью (+27%), общепит (+27%) и розница (+25%).
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192
40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва, работа.ру
Бизнес, Общество , МОСКВА, Работа.ру
04:17 23.12.2024
 
Опрос показал, сколько россиян думают об открытии бизнеса в 2025 году

"Работа.ру": треть россиян думают об открытии бизнеса в 2025 году

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Треть россиян думают об открытии бизнеса в следующем году, при этом лишь каждый одиннадцатый твердо намерен это сделать, рассказали РИА Новости в сервисе "Работа.ру" и "Деловой среде".
"Около 32% опрошенных россиян признались, что думают об открытии бизнеса в 2025 году. Из них 9% твердо намерены открыть бизнес, а 23% рассматривают этот вариант с определенным интересом", - сказано в исследовании, в котором приняли участие 3500 россиян по всей стране.
Отмечается, что 42% опрошенных точно не задумываются об открытии, а еще 24% относятся к идее скептически, склоняясь к отказу. Еще 2% респондентов не определились со своими намерениями - все будет зависеть от того, что за бизнес.
Почти 40% россиян считают возможным ведение собственного дела параллельно с работой по найму, еще четверть опрошенных уже совмещают эти два направления, демонстрируя, что подобное вполне реально. При этом 19% склоняется к тому, что совмещать бизнес с работой сложно или невозможно, а 16% против подобной идеи.
Многие рассматривают параллельное ведение бизнеса и работу в найме как способ достижения финансовой стабильности и развития. Наиболее важным преимуществом для опрошенных остается стабильный доход от основной работы (43%). Значимыми факторами являются и стремление укрепить финансовую стабильность семьи (33%), получение новых навыков и опыта (32%), возможность протестировать бизнес-идею без значительных рисков (29%).
"За 11 месяцев 2024 года число новых ИП и ООО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 19%. Традиционно самыми популярными сферами для открытия бизнеса в этом году стали: розничная торговля, пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, стройка, операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт, а также IT", - прокомментировал глава АО "Деловая среда" Алексей Грищенко.
Так, розничная торговля занимает 31% от всех открытых бизнесов. Среди них большинство (40%) выбирает именно онлайн-торговлю. Если же говорить про отраслевой разрез, наибольший прирост фиксируют сферы операций с недвижимостью (+27%), общепит (+27%) и розница (+25%).
 
БизнесОбществоМОСКВАРабота.ру
 
 
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