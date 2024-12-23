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Опрос показал, сколько россиян ждут повышения в должности в 2025 году - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россиян ждут повышения в должности в 2025 году
Опрос показал, сколько россиян ждут повышения в должности в 2025 году - 23.12.2024, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян ждут повышения в должности в 2025 году
Трое из десяти россиян рассчитывают получить повышение в должности в новом году, показал опрос SuperJob для РИА Новости. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T06:18+0300
2024-12-23T06:18+0300
экономика
бизнес
общество
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Трое из десяти россиян рассчитывают получить повышение в должности в новом году, показал опрос SuperJob для РИА Новости. Исследование проводилось с 1 по 19 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 3 тысячи респондентов. "Тридцать один процент россиян ожидает повышения в должности в новом году. Мужчины говорят об этом чаще, чем женщины (34% против 28% соответственно)", - выяснили аналитики. Чем моложе респонденты, тем чаще они стремятся к карьерному росту: новую должность ждут 39% опрошенных до 35 лет и только 22% граждан старше 45 лет. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще упоминают о повышении, чем те, чей доход ниже. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других ожидают продвижения по карьерной лестнице в 2025 году программисты (51%), менеджеры по работе с клиентами (38%) и дизайнеры (37%). О том, что его недавно повысили, рассказал каждый четвертый пиарщик, каждый восьмой инженер, каждый девятый главный бухгалтер, каждый десятый эйчар. Наименее уверены в карьерных перспективах учителя (13%), кладовщики (17%) и секретари (18%).
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5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, общество
Экономика, Бизнес, Общество
06:18 23.12.2024
 
Опрос показал, сколько россиян ждут повышения в должности в 2025 году

SuperJob: трое из десяти россиян ждут повышения в должности в 2025 году

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Трое из десяти россиян рассчитывают получить повышение в должности в новом году, показал опрос SuperJob для РИА Новости.
Исследование проводилось с 1 по 19 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 3 тысячи респондентов.
"Тридцать один процент россиян ожидает повышения в должности в новом году. Мужчины говорят об этом чаще, чем женщины (34% против 28% соответственно)", - выяснили аналитики.
Чем моложе респонденты, тем чаще они стремятся к карьерному росту: новую должность ждут 39% опрошенных до 35 лет и только 22% граждан старше 45 лет. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще упоминают о повышении, чем те, чей доход ниже.
Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других ожидают продвижения по карьерной лестнице в 2025 году программисты (51%), менеджеры по работе с клиентами (38%) и дизайнеры (37%).
О том, что его недавно повысили, рассказал каждый четвертый пиарщик, каждый восьмой инженер, каждый девятый главный бухгалтер, каждый десятый эйчар. Наименее уверены в карьерных перспективах учителя (13%), кладовщики (17%) и секретари (18%).
 
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