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Опрос показал, сколько россиян планируют подрабатывать в праздники

Опрос показал, сколько россиян планируют подрабатывать в праздники - 23.12.2024, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян планируют подрабатывать в праздники

Более четверти россиян планируют подрабатывать в новогодние праздники, а больше половины таких готовы трудиться до 8 часов в день, подсчитали для РИА Новости в... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T06:45+0300

2024-12-23T06:45+0300

2024-12-23T06:45+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Более четверти россиян планируют подрабатывать в новогодние праздники, а больше половины таких готовы трудиться до 8 часов в день, подсчитали для РИА Новости в сервисе Ventra Go. "Четверть опрошенных (26%) собирается подрабатывать. Они готовы встречать праздники за работой, чтобы получить повышенную оплату (37%), провести время с пользой (20%) и заработать на подарки (13%). Почти 20% вынуждает трудиться специфика профессии… При этом они готовы трудиться до 8 часов в день (59%) или в половину меньше - до 4 часов в день (30%)", - говорится в исследовании. Согласно результатам исследования, за подработку в праздники большинство рассчитывают получить вознаграждение в размере больше 20 тысяч рублей, а каждый пятый согласится на небольшую оплату до 5 тысяч рублей. При этом россияне считают, что в предновогоднюю и новогоднюю пору больше всего заработают курьеры и сборщики заказов, аниматоры, работники ритейла и общепита. По данным исследования, во время подработок 81% респондентов будут поддерживать настроение окружающих: поздравлять с наступающим Новым годом и использовать новогодние атрибуты - мишуру или одежду с символами праздника.экс Там добавили, что в новогоднюю ночь подрабатывающие россияне загадают обрести финансовую стабильность (29%), никогда не работать (22%), достичь личных целей (17%) и найти своё призвание (14%). А каждый пятый загадает благополучие и здоровье своим родным.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва