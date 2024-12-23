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ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО - 23.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО на 1 октября за год снизилось на один субъект РФ: к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T17:06+0300

2024-12-23T17:06+0300

2024-12-23T17:06+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО на 1 октября за год снизилось на один субъект РФ: к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены четыре субъекта, следует из обзора Банка России "Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО". ЦБ РФ на регулярной основе проводит региональный мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ и федеральных округах. В процессе мониторинга анализируются сведения о деятельности страховых организаций и осуществляется риск-профилирование регионов по значениям и динамике изменения показателей, которые отражают риски проявления неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями). "По данным за скользящий год, на 1 октября 2024 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены 4 субъекта РФ (на 1 меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 октября 2023 года). В "красной" зоне остались 3 субъекта Северо-Кавказского федерального округа – республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика, а также 1 субъект из Сибирского федерального округа – Новосибирская область", - говорится в документе. По данным на 1 июля текущего года Банк России также называл эти субъекты, входящие в "красную" зону. Вблизи "красной" зоны (с уровнем риска 4,0-4,5 балла) находятся Липецкая и Ульяновская области, Приморский край и Карачаево-Черкесская Республика. По итогам скользящего года из "красной" зоны в "желтую" перешла Карачаево-Черкесия. Из "желтой" зоны в "зеленую" перешли Москва и Сахалинская область. Вместе с тем из "зеленой" зоны в "желтую" переместились республики Татарстан и Калмыкия, Смоленская и Костромская области, указывается в документе. "Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к "красной" зоне, составила всего 3,01% российского рынка ОСАГО. При этом на страховые выплаты в указанных субъектах РФ пришлось 5,66% от общего объема выплат по стране. Такой дисбаланс может свидетельствовать о наличии и реализации высоких рисков противоправной активности и недобросовестных действий в этом сегменте страхового рынка на упомянутых территориях", - говорит ЦБ.

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