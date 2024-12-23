Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обуза для моряков": Пентагон провалил одну из ключевых программ - 23.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241223/pentagon-853791346.html
"Обуза для моряков": Пентагон провалил одну из ключевых программ
"Обуза для моряков": Пентагон провалил одну из ключевых программ - 23.12.2024, ПРАЙМ
"Обуза для моряков": Пентагон провалил одну из ключевых программ
ВМС США не удалось модернизировать крупнейшие корабли флота не из класса авианосцев, крейсера типа "Тикондерога", передает издание РИА Новости. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T09:25+0300
2024-12-23T09:25+0300
политика
сша
пентагон
программа
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. ВМС США не удалось модернизировать крупнейшие корабли флота не из класса авианосцев, крейсера типа "Тикондерога", передает издание РИА Новости."В 2015 году конгресс выделил 3,7 миллиарда долларов на модернизацию семи крейсеров. Приступили к их ремонту и усовершенствованию. Однако с годами возникало все больше трудностей", - отмечается в публикации.Согласно агентству, четыре крейсера были выведены из эксплуатации, а оставшиеся три пройдут только "косметический ремонт", который не продлит их срок службы на пять лет, как планировалось ранее. Кроме того, крейсеры такого типа уже превратились в обузу для моряков. Тем не менее, согласно подсчетам Счетной палаты, на списанные крейсеры уже потратили 1,84 миллиарда долларов.В издании заметили, что такого рода решение вызвано устаревшей судоремонтной базой, нарушением производственных цепочек из-за пандемии COVID-19 и нехваткой квалифицированных кадров. Представители Пентагона оправдываются, ссылаясь на невозможность сокращения флота.Комиссия дала ряд рекомендаций командованию ВМС, но аналитики считают, что модернизация систем вооружения недостаточна для ведения современной войны на море, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241219/biolaboratorii-853723435.html
сша
пентагон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, пентагон, программа
Политика, США, Пентагон, ПРОГРАММА
09:25 23.12.2024
 
"Обуза для моряков": Пентагон провалил одну из ключевых программ

РИА Новости: ВМС США провалили программу модернизации ракетных крейсеров

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. ВМС США не удалось модернизировать крупнейшие корабли флота не из класса авианосцев, крейсера типа "Тикондерога", передает издание РИА Новости.
"В 2015 году конгресс выделил 3,7 миллиарда долларов на модернизацию семи крейсеров. Приступили к их ремонту и усовершенствованию. Однако с годами возникало все больше трудностей", - отмечается в публикации.
Согласно агентству, четыре крейсера были выведены из эксплуатации, а оставшиеся три пройдут только "косметический ремонт", который не продлит их срок службы на пять лет, как планировалось ранее. Кроме того, крейсеры такого типа уже превратились в обузу для моряков. Тем не менее, согласно подсчетам Счетной палаты, на списанные крейсеры уже потратили 1,84 миллиарда долларов.
В издании заметили, что такого рода решение вызвано устаревшей судоремонтной базой, нарушением производственных цепочек из-за пандемии COVID-19 и нехваткой квалифицированных кадров. Представители Пентагона оправдываются, ссылаясь на невозможность сокращения флота.
Комиссия дала ряд рекомендаций командованию ВМС, но аналитики считают, что модернизация систем вооружения недостаточна для ведения современной войны на море, заключили в издании.
!Пробирки - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Советник Пентагона раскрыл правду об украинских биолабораториях
19 декабря, 20:26
 
ПолитикаСШАПентагонПРОГРАММА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала