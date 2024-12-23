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"Обуза для моряков": Пентагон провалил одну из ключевых программ

"Обуза для моряков": Пентагон провалил одну из ключевых программ - 23.12.2024, ПРАЙМ

"Обуза для моряков": Пентагон провалил одну из ключевых программ

ВМС США не удалось модернизировать крупнейшие корабли флота не из класса авианосцев, крейсера типа "Тикондерога", передает издание РИА Новости. | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T09:25+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. ВМС США не удалось модернизировать крупнейшие корабли флота не из класса авианосцев, крейсера типа "Тикондерога", передает издание РИА Новости."В 2015 году конгресс выделил 3,7 миллиарда долларов на модернизацию семи крейсеров. Приступили к их ремонту и усовершенствованию. Однако с годами возникало все больше трудностей", - отмечается в публикации.Согласно агентству, четыре крейсера были выведены из эксплуатации, а оставшиеся три пройдут только "косметический ремонт", который не продлит их срок службы на пять лет, как планировалось ранее. Кроме того, крейсеры такого типа уже превратились в обузу для моряков. Тем не менее, согласно подсчетам Счетной палаты, на списанные крейсеры уже потратили 1,84 миллиарда долларов.В издании заметили, что такого рода решение вызвано устаревшей судоремонтной базой, нарушением производственных цепочек из-за пандемии COVID-19 и нехваткой квалифицированных кадров. Представители Пентагона оправдываются, ссылаясь на невозможность сокращения флота.Комиссия дала ряд рекомендаций командованию ВМС, но аналитики считают, что модернизация систем вооружения недостаточна для ведения современной войны на море, заключили в издании.

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