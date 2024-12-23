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Турция готова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по Украине
Турция готова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по Украине - 23.12.2024, ПРАЙМ
Турция готова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по Украине
Проведение мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле возможно, и Турция готова оказать поддержку для их начала. Об этом сообщил глава управления по | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:25+0300
2024-12-23T17:25+0300
2024-12-23T17:26+0300
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АНКАРА, 23 дек – ПРАЙМ. Проведение мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле возможно, и Турция готова оказать поддержку для их начала. Об этом сообщил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун в беседе с Euronews."Стамбул был представлен как мирная платформа в этом процессе и получил большое признание на международной арене. Конечно, возможно, что страны снова соберутся в Стамбуле", - отметил собеседник телеканала.По его словам, Турция готова оказать всю возможную поддержку как в гуманитарных вопросах, так и для начала мирных переговоров между сторонами. Кроме того, все стороны должны занять конструктивную и ответственную позицию, чтобы предотвратить дальнейшее углубление кризиса между Россией и Украиной, и Турция будет прилагать усилия для обеспечения не только регионального мира, но и глобальной стабильности.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, украина, турция
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ
Турция готова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по Украине
Турция готова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров России и Украине
АНКАРА, 23 дек – ПРАЙМ. Проведение мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле возможно, и Турция готова оказать поддержку для их начала. Об этом сообщил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун в беседе с Euronews.
"Стамбул был представлен как мирная платформа в этом процессе и получил большое признание на международной арене. Конечно, возможно, что страны снова соберутся в Стамбуле", - отметил собеседник телеканала.
По его словам, Турция готова оказать всю возможную поддержку как в гуманитарных вопросах, так и для начала мирных переговоров между сторонами. Кроме того, все стороны должны занять конструктивную и ответственную позицию, чтобы предотвратить дальнейшее углубление кризиса между Россией и Украиной, и Турция будет прилагать усилия для обеспечения не только регионального мира, но и глобальной стабильности.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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