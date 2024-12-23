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Россия и Китай расширяют каналы взаимных платежей, заявили в ОРКД

Россия и Китай расширяют каналы взаимных платежей, заявили в ОРКД - 23.12.2024, ПРАЙМ

Россия и Китай расширяют каналы взаимных платежей, заявили в ОРКД

Несмотря на санкционное давление Запада, Россия и Китай расширяют каналы взаимных платежей, что позволит двум странам в 2025 году добиться еще больших... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T17:17+0300

2024-12-23T17:17+0300

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экономика

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международные платежи

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Несмотря на санкционное давление Запада, Россия и Китай расширяют каналы взаимных платежей, что позволит двум странам в 2025 году добиться еще больших результатов во всех областях сотрудничества, заявил РИА Новости заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. "В 2024 году нам удалось преодолеть то колоссальное сопротивление и санкционное давление, которое западные страны оказывали на российско-китайское сотрудничество - в частности, на китайцев для того, чтобы они не работали с Россией", - сказал он в кулуарах "Итоговой конференции - 2024", организованной ОРКД и Союзом китайских предпринимателей в РФ. "Мы это преодолели, и торговля наша опять выросла", - добавил собеседник агентства. По его словам, ничего не помешает двум странам и дальше двигаться вперед. Будущий год, считает Санакоев, станет еще более плодотворным по всем статьям. "Мы уверены, что в 2025 году мы сумеем еще больше развязать те узлы, которые нам завязал Запад. Речь, прежде всего, о взаимных платежах и расчетах. Не буду вдаваться в детали, чтобы не радовать западные спецслужбы. Но несмотря ни на что, мы расширяем каналы платежей. И таким образом, уверен, сумеем достичь в следующем году гораздо больших результатов, чем в уходящем", - заключил он.

https://1prime.ru/20241213/kitaj-853539338.html

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россия, китай, международные отношения, международные платежи