https://1prime.ru/20241223/platezhi-853807111.html
Россия и Китай расширяют каналы взаимных платежей, заявили в ОРКД
Россия и Китай расширяют каналы взаимных платежей, заявили в ОРКД - 23.12.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай расширяют каналы взаимных платежей, заявили в ОРКД
Несмотря на санкционное давление Запада, Россия и Китай расширяют каналы взаимных платежей, что позволит двум странам в 2025 году добиться еще больших... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:17+0300
2024-12-23T17:17+0300
2024-12-23T17:17+0300
экономика
россия
китай
международные отношения
международные платежи
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_0:47:2225:1299_1920x0_80_0_0_6cd6fc9654bc299ae23375926dcb3295.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Несмотря на санкционное давление Запада, Россия и Китай расширяют каналы взаимных платежей, что позволит двум странам в 2025 году добиться еще больших результатов во всех областях сотрудничества, заявил РИА Новости заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. "В 2024 году нам удалось преодолеть то колоссальное сопротивление и санкционное давление, которое западные страны оказывали на российско-китайское сотрудничество - в частности, на китайцев для того, чтобы они не работали с Россией", - сказал он в кулуарах "Итоговой конференции - 2024", организованной ОРКД и Союзом китайских предпринимателей в РФ. "Мы это преодолели, и торговля наша опять выросла", - добавил собеседник агентства. По его словам, ничего не помешает двум странам и дальше двигаться вперед. Будущий год, считает Санакоев, станет еще более плодотворным по всем статьям. "Мы уверены, что в 2025 году мы сумеем еще больше развязать те узлы, которые нам завязал Запад. Речь, прежде всего, о взаимных платежах и расчетах. Не буду вдаваться в детали, чтобы не радовать западные спецслужбы. Но несмотря ни на что, мы расширяем каналы платежей. И таким образом, уверен, сумеем достичь в следующем году гораздо больших результатов, чем в уходящем", - заключил он.
https://1prime.ru/20241213/kitaj-853539338.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_217:0:2009:1344_1920x0_80_0_0_d9b515277e0047e7e56aeefc9b80e62f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, международные отношения, международные платежи
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, международные отношения, международные платежи
Россия и Китай расширяют каналы взаимных платежей, заявили в ОРКД
ОРКД: РФ и Китай расширяют каналы взаимных платежей, несмотря на давление Запада
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Несмотря на санкционное давление Запада, Россия и Китай расширяют каналы взаимных платежей, что позволит двум странам в 2025 году добиться еще больших результатов во всех областях сотрудничества, заявил РИА Новости заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев.
"В 2024 году нам удалось преодолеть то колоссальное сопротивление и санкционное давление, которое западные страны оказывали на российско-китайское сотрудничество - в частности, на китайцев для того, чтобы они не работали с Россией", - сказал он в кулуарах "Итоговой конференции - 2024", организованной ОРКД и Союзом китайских предпринимателей в РФ.
"Мы это преодолели, и торговля наша опять выросла", - добавил собеседник агентства. По его словам, ничего не помешает двум странам и дальше двигаться вперед.
Будущий год, считает Санакоев, станет еще более плодотворным по всем статьям. "Мы уверены, что в 2025 году мы сумеем еще больше развязать те узлы, которые нам завязал Запад. Речь, прежде всего, о взаимных платежах и расчетах. Не буду вдаваться в детали, чтобы не радовать западные спецслужбы. Но несмотря ни на что, мы расширяем каналы платежей. И таким образом, уверен, сумеем достичь в следующем году гораздо больших результатов, чем в уходящем", - заключил он.
Китай призвал Россию укреплять решимость и уверенность