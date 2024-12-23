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В Росавиации оценили уровень безопасности полетов с стране
В Росавиации оценили уровень безопасности полетов с стране - 23.12.2024, ПРАЙМ
В Росавиации оценили уровень безопасности полетов с стране
Россия находится на высоком уровне безопасности полетов по классификации Международной организации гражданской авиации (ИКАО), тенденций роста среднего числа... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T21:41+0300
2024-12-23T21:41+0300
2024-12-23T21:41+0300
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росавиация
икао
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия находится на высоком уровне безопасности полетов по классификации Международной организации гражданской авиации (ИКАО), тенденций роста среднего числа авиапроисшествий за последние 10 лет не наблюдается, следует из сообщения Росавиации. "Российская гражданская авиация находится в общемировом тренде, тенденций роста среднего числа АП (авиационных происшествий - ред.) за последние 10 лет не наблюдается. Система управления безопасностью полетов всех ключевых участников авиатранспортной системы находится на приемлемом уровне", - говорится в сообщении. "Последний показатель уровня безопасности полетов, опубликованный Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), находится на уровне 1,87. По итогам 2024 года прогнозируем, что в России этот показатель будет равен 1,27, то есть меньше уровня, установленного ИКАО", - добавляет Росавиация. Ведомство отмечает, что в медиа регулярно появляются резонансные и часто неподкрепленные объективными данными публикации с точки зрения безопасности полетов. Увеличение числа авиационных происшествий произошло на фоне роста показателей производственной деятельности гражданской авиации, например, налета воздушных судов, пассажирооборота и пассажиропотока, поясняет ведомство. "Безопасность полетов имеет для Росавиации наивысший приоритет. Специалисты агентства непрерывно занимаются вопросами обеспечения полетов, поддержания летной годности авиатехники, подготовки авиационного персонала", - подчеркивает Росавиация.
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россия, авиаперевозки, росавиация, икао
РОССИЯ, авиаперевозки, Росавиация, ИКАО
В Росавиации оценили уровень безопасности полетов с стране
Росавиация: РФ находится на высоком уровне безопасности полетов по системе ИКАО
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия находится на высоком уровне безопасности полетов по классификации Международной организации гражданской авиации (ИКАО), тенденций роста среднего числа авиапроисшествий за последние 10 лет не наблюдается, следует из сообщения Росавиации.
"Российская гражданская авиация находится в общемировом тренде, тенденций роста среднего числа АП (авиационных происшествий - ред.) за последние 10 лет не наблюдается. Система управления безопасностью полетов всех ключевых участников авиатранспортной системы находится на приемлемом уровне", - говорится в сообщении.
"Последний показатель уровня безопасности полетов, опубликованный Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), находится на уровне 1,87. По итогам 2024 года прогнозируем, что в России этот показатель будет равен 1,27, то есть меньше уровня, установленного ИКАО", - добавляет Росавиация.
Ведомство отмечает, что в медиа регулярно появляются резонансные и часто неподкрепленные объективными данными публикации с точки зрения безопасности полетов.
Увеличение числа авиационных происшествий произошло на фоне роста показателей производственной деятельности гражданской авиации, например, налета воздушных судов, пассажирооборота и пассажиропотока, поясняет ведомство.
"Безопасность полетов имеет для Росавиации наивысший приоритет. Специалисты агентства непрерывно занимаются вопросами обеспечения полетов, поддержания летной годности авиатехники, подготовки авиационного персонала", - подчеркивает Росавиация.