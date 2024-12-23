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В МЭР актуализировали ставку экспортных пошлин на удобрения - 23.12.2024, ПРАЙМ
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В МЭР актуализировали ставку экспортных пошлин на удобрения
В МЭР актуализировали ставку экспортных пошлин на удобрения - 23.12.2024, ПРАЙМ
В МЭР актуализировали ставку экспортных пошлин на удобрения
Ставка экспортных таможенных пошлин на минеральные удобрения из России с 13 по 31 декабря 2024 года составит 7%, следует из публикации на сайте министерства... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T16:04+0300
2024-12-23T16:07+0300
экономика
россия
удобрения
пошлины
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ставка экспортных таможенных пошлин на минеральные удобрения из России с 13 по 31 декабря 2024 года составит 7%, следует из публикации на сайте министерства экономического развития. Правительство России 11 декабря сообщило, что снизило ставки вывозных таможенных пошлин на минеральные удобрения до конца 2024 года - они будут составлять не более 7% в зависимости от курса рубля. "Минэкономразвития России опубликовало актуализированные ставки экспортных пошлин на минеральные удобрения в соответствии с поправками в экспортный тариф, внесенными постановлениями правительства РФ от 11.12.2024 № 1745 и от 20.12.2024 № 1832. Ставки пошлин на период с 13 по 31 декабря 2024 год составят 7% от таможенной стоимости удобрений", - говорится в комментарии министерства. Ранее пошлина на вывоз минеральных удобрений могла доходить до 10% в зависимости от курса национальной валюты (при курсе доллара от 80 рублей - 10%, ниже этого порога - 7%, при этом минимальный размер пошлины зависит от типа удобрения).
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россия, удобрения, пошлины
Экономика, РОССИЯ, удобрения, пошлины
16:04 23.12.2024 (обновлено: 16:07 23.12.2024)
 
В МЭР актуализировали ставку экспортных пошлин на удобрения

МЭР: ставка экспортных пошлин на удобрения из РФ с 13 по 31 декабря составит 7%

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ставка экспортных таможенных пошлин на минеральные удобрения из России с 13 по 31 декабря 2024 года составит 7%, следует из публикации на сайте министерства экономического развития.
Правительство России 11 декабря сообщило, что снизило ставки вывозных таможенных пошлин на минеральные удобрения до конца 2024 года - они будут составлять не более 7% в зависимости от курса рубля.
"Минэкономразвития России опубликовало актуализированные ставки экспортных пошлин на минеральные удобрения в соответствии с поправками в экспортный тариф, внесенными постановлениями правительства РФ от 11.12.2024 № 1745 и от 20.12.2024 № 1832. Ставки пошлин на период с 13 по 31 декабря 2024 год составят 7% от таможенной стоимости удобрений", - говорится в комментарии министерства.
Ранее пошлина на вывоз минеральных удобрений могла доходить до 10% в зависимости от курса национальной валюты (при курсе доллара от 80 рублей - 10%, ниже этого порога - 7%, при этом минимальный размер пошлины зависит от типа удобрения).
Производство удобрений - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
Испания и Польша нарастили закупки российских удобрений
03:17
 
ЭкономикаРОССИЯудобренияпошлины
 
 
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