https://1prime.ru/20241223/poshliny-853803723.html

В МЭР актуализировали ставку экспортных пошлин на удобрения

В МЭР актуализировали ставку экспортных пошлин на удобрения - 23.12.2024, ПРАЙМ

В МЭР актуализировали ставку экспортных пошлин на удобрения

Ставка экспортных таможенных пошлин на минеральные удобрения из России с 13 по 31 декабря 2024 года составит 7%, следует из публикации на сайте министерства... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T16:04+0300

2024-12-23T16:04+0300

2024-12-23T16:07+0300

экономика

россия

удобрения

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/41/841504176_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_88267f37c806f81cda291686506feba2.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ставка экспортных таможенных пошлин на минеральные удобрения из России с 13 по 31 декабря 2024 года составит 7%, следует из публикации на сайте министерства экономического развития. Правительство России 11 декабря сообщило, что снизило ставки вывозных таможенных пошлин на минеральные удобрения до конца 2024 года - они будут составлять не более 7% в зависимости от курса рубля. "Минэкономразвития России опубликовало актуализированные ставки экспортных пошлин на минеральные удобрения в соответствии с поправками в экспортный тариф, внесенными постановлениями правительства РФ от 11.12.2024 № 1745 и от 20.12.2024 № 1832. Ставки пошлин на период с 13 по 31 декабря 2024 год составят 7% от таможенной стоимости удобрений", - говорится в комментарии министерства. Ранее пошлина на вывоз минеральных удобрений могла доходить до 10% в зависимости от курса национальной валюты (при курсе доллара от 80 рублей - 10%, ниже этого порога - 7%, при этом минимальный размер пошлины зависит от типа удобрения).

https://1prime.ru/20241223/ispanija-853787236.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, удобрения, пошлины