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Премьер Словакии обвинил Зеленского в подрыве работы АЭС - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Премьер Словакии обвинил Зеленского в подрыве работы АЭС
Премьер Словакии обвинил Зеленского в подрыве работы АЭС - 23.12.2024, ПРАЙМ
Премьер Словакии обвинил Зеленского в подрыве работы АЭС
Владимир Зеленский, поддерживая санкции против атомной отрасли РФ, ставит под угрозу работу словацких АЭС, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T00:56+0300
2024-12-23T00:56+0300
энергетика
экономика
словакия
рф
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 23 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, поддерживая санкции против атомной отрасли РФ, ставит под угрозу работу словацких АЭС, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "(Зеленский) также за санкции против российской ядерной программы. Такими подходами он финансово вредит Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).
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словакия, рф, роберт фицо, владимир зеленский, facebook
Энергетика, Экономика, СЛОВАКИЯ, РФ, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Facebook
00:56 23.12.2024
 
Премьер Словакии обвинил Зеленского в подрыве работы АЭС

Премьер Словакии Фицо: Зеленский, поддерживая санкции, ставит под угрозу работу АЭС

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БРАТИСЛАВА, 23 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, поддерживая санкции против атомной отрасли РФ, ставит под угрозу работу словацких АЭС, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"(Зеленский) также за санкции против российской ядерной программы. Такими подходами он финансово вредит Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли.
В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).
 
ЭнергетикаЭкономикаСЛОВАКИЯРФРоберт ФицоВладимир ЗеленскийFacebook
 
 
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