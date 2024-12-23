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25 лет корпоративной пенсионной системе работников железнодорожного транспорта

25 лет корпоративной пенсионной системе работников железнодорожного транспорта - 23.12.2024, ПРАЙМ

25 лет корпоративной пенсионной системе работников железнодорожного транспорта

Корпоративной пенсионной системе железнодорожной отрасли исполнилось 25 лет. Она была создана в декабре 1999 года Министерством путей сообщения России для... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T09:00+0300

2024-12-23T09:00+0300

2024-12-23T09:00+0300

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Корпоративной пенсионной системе железнодорожной отрасли исполнилось 25 лет. Она была создана в декабре 1999 года Министерством путей сообщения России для обеспечения работников дополнительным доходом после выхода на заслуженный отдых. Оператором пенсионной системы является НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".За 25 лет НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" назначил выплаты порядка 575 000 железнодорожников. Ежегодно около 12 тысяч работников отрасли при выходе на заслуженный отдых оформляют корпоративную пенсию.Сегодня пенсионная система железнодорожной отрасли является самой массовой в России по количеству участников: негосударственную пенсию вместе с работодателем копят порядка 600 тысяч работников.НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" работает на рынке пенсионных услуг с 1996 года. Под управлением фонда находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 миллиона человек. Фонд оказывает услуги по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию, программе долгосрочных сбережений. Фонд включен в систему гарантирования прав клиентов НПФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы