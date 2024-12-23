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25 лет корпоративной пенсионной системе работников железнодорожного транспорта - 23.12.2024, ПРАЙМ
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25 лет корпоративной пенсионной системе работников железнодорожного транспорта
25 лет корпоративной пенсионной системе работников железнодорожного транспорта - 23.12.2024, ПРАЙМ
25 лет корпоративной пенсионной системе работников железнодорожного транспорта
Корпоративной пенсионной системе железнодорожной отрасли исполнилось 25 лет. Она была создана в декабре 1999 года Министерством путей сообщения России для... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T09:00+0300
2024-12-23T09:00+0300
пресс-релизы
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Корпоративной пенсионной системе железнодорожной отрасли исполнилось 25 лет. Она была создана в декабре 1999 года Министерством путей сообщения России для обеспечения работников дополнительным доходом после выхода на заслуженный отдых. Оператором пенсионной системы является НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".За 25 лет НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" назначил выплаты порядка 575 000 железнодорожников. Ежегодно около 12 тысяч работников отрасли при выходе на заслуженный отдых оформляют корпоративную пенсию.Сегодня пенсионная система железнодорожной отрасли является самой массовой в России по количеству участников: негосударственную пенсию вместе с работодателем копят порядка 600 тысяч работников.НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" работает на рынке пенсионных услуг с 1996 года. Под управлением фонда находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 миллиона человек. Фонд оказывает услуги по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию, программе долгосрочных сбережений. Фонд включен в систему гарантирования прав клиентов НПФ.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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пресс-релизы
Пресс-релизы
09:00 23.12.2024
25 лет корпоративной пенсионной системе работников железнодорожного транспорта

Негосударственные пенсии назначены более 575 000 железнодорожников

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Корпоративной пенсионной системе железнодорожной отрасли исполнилось 25 лет. Она была создана в декабре 1999 года Министерством путей сообщения России для обеспечения работников дополнительным доходом после выхода на заслуженный отдых. Оператором пенсионной системы является НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".
За 25 лет НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" назначил выплаты порядка 575 000 железнодорожников. Ежегодно около 12 тысяч работников отрасли при выходе на заслуженный отдых оформляют корпоративную пенсию.
Сегодня пенсионная система железнодорожной отрасли является самой массовой в России по количеству участников: негосударственную пенсию вместе с работодателем копят порядка 600 тысяч работников.
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" работает на рынке пенсионных услуг с 1996 года. Под управлением фонда находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 миллиона человек. Фонд оказывает услуги по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию, программе долгосрочных сбережений. Фонд включен в систему гарантирования прав клиентов НПФ.
Источник: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

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