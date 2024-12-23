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Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продовольствие

Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продовольствие - 23.12.2024, ПРАЙМ

Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продовольствие

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что требуется подготовить проект письма в ФАС России с просьбой... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T22:52+0300

2024-12-23T22:52+0300

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александр хинштейн

фас рф

цены на товары

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КУРСК, 23 дек – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что требуется подготовить проект письма в ФАС России с просьбой направить предупреждение руководителям сетевых магазинов, где отмечается рост цен на продовольственные товары. Хинштейн сообщил, что получает много обращений от жителей о том, что в преддверии Нового года на целый ряд групп продовольственных товаров резко выросли цены. "Вчера я переговорил с руководителем Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Максимом Алексеевичем Шаскольским, он ждет сегодня обращение от нас с тем, чтобы направить предостережение и предупреждение руководителям всех основных... всех тех сетевых магазинов, где у нас отмечен резкий рост стоимости. Сегодня до вечера я вас прошу такой проект письма за моей подписью в адрес Максима Алексеевича Шаскольского подготовить, и мы на это должны реагировать", — обратился Хинштейн в ходе заседания правительства региона к врио заместителя губернатора Оксане Крутько. Кроме того, он назвал недопустимыми попытки использовать предстоящие праздники и непростую ситуацию курян в целях извлечения сверхдоходов и дополнительной прибыли. По его словам, власти региона будут применять все меры в рамках закона для того, чтобы привести сетевые магазины "к пониманию и чувствам". "Значит, буду лично разговаривать с основными руководителями сетевых компаний и объяснять им, с каким сложностями им предстоит сталкиваться в дальнейшем при работе в Курской области, если они будут продолжать так себя вести", – сообщил Хинштейн. Отдельно врио губернатора региона прокомментировал работу сети магазинов "Светофор", который накануне посетил лично. "Отдельная история связана с торговой сетью "Светофор", но мы ее обсуждать сейчас в этом формате не будем, вернёмся к этому позже, но то, что я увидел в открытой продаже в этой сети, меня просто повергло в ужас и шок... Я такого не видел честно сказать нигде. Залежи сгнивших огурцов, заплесневелых лимонов, разваливающихся мандаринов, покрытых плесенью ананасов", - сообщил он. По словам врио губернатора, он связался с Минпромторгом России, так как ряд системных проблем сети "Светофор" существует и в других регионах. "Это отдельная тема с которой мы будем разбираться и с надзорными, и с правоохранительными органами. Сегодня на место выходят туда коллеги из прокуратуры и Роспотребнадзора", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что речь о закрытии сети магазинов "Светофор" не идёт, так как цены там значительно ниже, чем в основных торговых сетях.

https://1prime.ru/20241221/khinshteyn-853769755.html

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россия, александр хинштейн, фас рф, цены на товары