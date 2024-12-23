Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО - 23.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241223/prosrochka-853811562.html
В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО
В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО - 23.12.2024, ПРАЙМ
В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО
Доля просроченной задолженности 90 дней и более (NPL 90+) в портфеле займов микрофинансовых организаций (МФО) на середину текущего года снизилась на 1... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T19:15+0300
2024-12-23T19:15+0300
банк россии
россия
мфо
просроченная задолженность
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/06/833920604_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_0a7c21a4aeff95f340df016870e4e20b.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Доля просроченной задолженности 90 дней и более (NPL 90+) в портфеле займов микрофинансовых организаций (МФО) на середину текущего года снизилась на 1 процентный пункт за квартал и на 2,7 п.п. за год и составила 31,2%, сообщается в пресс-релизе Центрального банка России. "Доля просроченной задолженности на конец второго квартала 2024 года составила 31,2% - на 1 процентный пункт ниже, чем в предыдущем квартале, и на 2,7 процентного пункта ниже, чем год назад", - сообщается в материалах регулятор. Уточняется, что снижению доли NPL 90+ способствовал рост уступленной задолженности (на 24% за квартал): компании в качестве инструмента контроля качества портфеля используют цессию. При этом у некоторых крупных компаний во втором квартале снижение доли просроченной задолженности обусловлено ростом портфеля. Такие компании, в свою очередь, повлияли на снижение показателя по рынку в целом. Более того, во втором квартале этого года на рынке МФО произошел существенный рост активности. "Объем выданных микрозаймов в целом по рынку за второй квартал 2024 года увеличился на 20%. Значительно выросли выдачи в потребительском сегменте - почти на 20% за квартал (для сравнения: в предыдущем квартале рост составил около 6%)", - сообщает ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20241223/banki-853811115.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/06/833920604_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_95e711e14944a9e1369a070e3b944b9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мфо, просроченная задолженность
Банк России, РОССИЯ, МФО, просроченная задолженность
19:15 23.12.2024
 
В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО

ЦБ: просрочка от 90 дней в займах МФО к 1 июля снизилась за год до 31,2%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы.
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы. - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Доля просроченной задолженности 90 дней и более (NPL 90+) в портфеле займов микрофинансовых организаций (МФО) на середину текущего года снизилась на 1 процентный пункт за квартал и на 2,7 п.п. за год и составила 31,2%, сообщается в пресс-релизе Центрального банка России.
"Доля просроченной задолженности на конец второго квартала 2024 года составила 31,2% - на 1 процентный пункт ниже, чем в предыдущем квартале, и на 2,7 процентного пункта ниже, чем год назад", - сообщается в материалах регулятор.
Уточняется, что снижению доли NPL 90+ способствовал рост уступленной задолженности (на 24% за квартал): компании в качестве инструмента контроля качества портфеля используют цессию. При этом у некоторых крупных компаний во втором квартале снижение доли просроченной задолженности обусловлено ростом портфеля. Такие компании, в свою очередь, повлияли на снижение показателя по рынку в целом.
Более того, во втором квартале этого года на рынке МФО произошел существенный рост активности. "Объем выданных микрозаймов в целом по рынку за второй квартал 2024 года увеличился на 20%. Значительно выросли выдачи в потребительском сегменте - почти на 20% за квартал (для сравнения: в предыдущем квартале рост составил около 6%)", - сообщает ЦБ РФ.
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
Общая чистая прибыль банков в России в ноябре выросла в 1,5 раза
19:08
 
Банк РоссииРОССИЯМФОпросроченная задолженность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала