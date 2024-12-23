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В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО

В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО - 23.12.2024, ПРАЙМ

В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО

Доля просроченной задолженности 90 дней и более (NPL 90+) в портфеле займов микрофинансовых организаций (МФО) на середину текущего года снизилась на 1... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T19:15+0300

2024-12-23T19:15+0300

2024-12-23T19:15+0300

банк россии

россия

мфо

просроченная задолженность

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Доля просроченной задолженности 90 дней и более (NPL 90+) в портфеле займов микрофинансовых организаций (МФО) на середину текущего года снизилась на 1 процентный пункт за квартал и на 2,7 п.п. за год и составила 31,2%, сообщается в пресс-релизе Центрального банка России. "Доля просроченной задолженности на конец второго квартала 2024 года составила 31,2% - на 1 процентный пункт ниже, чем в предыдущем квартале, и на 2,7 процентного пункта ниже, чем год назад", - сообщается в материалах регулятор. Уточняется, что снижению доли NPL 90+ способствовал рост уступленной задолженности (на 24% за квартал): компании в качестве инструмента контроля качества портфеля используют цессию. При этом у некоторых крупных компаний во втором квартале снижение доли просроченной задолженности обусловлено ростом портфеля. Такие компании, в свою очередь, повлияли на снижение показателя по рынку в целом. Более того, во втором квартале этого года на рынке МФО произошел существенный рост активности. "Объем выданных микрозаймов в целом по рынку за второй квартал 2024 года увеличился на 20%. Значительно выросли выдачи в потребительском сегменте - почти на 20% за квартал (для сравнения: в предыдущем квартале рост составил около 6%)", - сообщает ЦБ РФ.

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россия, мфо, просроченная задолженность