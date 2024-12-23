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Пушков раскрыл, когда Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Пушков раскрыл, когда Трамп сможет диктовать Киеву свои условия
Пушков раскрыл, когда Трамп сможет диктовать Киеву свои условия - 23.12.2024, ПРАЙМ
Пушков раскрыл, когда Трамп сможет диктовать Киеву свои условия
Избранный президент США Дональд Трамп сможет диктовать Киеву свои условия после вступления в должность. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T13:11+0300
2024-12-23T13:11+0300
политика
сша
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп сможет диктовать Киеву свои условия после вступления в должность. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков."Бюджетные расходы Украины, если верить открытым данным Минфина, с февраля 2022 года по декабрь 2024 года составили 278,5 миллиарда долларов, а объем внешней помощи за этот же период составил 234,6 миллиарда долларов. С учетом того, что главным спонсором Киева являются США, на которые приходится около 40% всей поддержки Украины, Дональд Трамп способен диктовать Киеву свои условия", - заметил сенатор.По словам Пушкова, финансирование из других источников недостаточно для одновременного ведения войны и обеспечения бюджетных расходов. Он утверждает, что Европейский союз не сможет компенсировать потерю американской поддержки.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
13:11 23.12.2024
 
Пушков раскрыл, когда Трамп сможет диктовать Киеву свои условия

Пушков: Трамп сможет диктовать Киеву свои условия

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп сможет диктовать Киеву свои условия после вступления в должность. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
"Бюджетные расходы Украины, если верить открытым данным Минфина, с февраля 2022 года по декабрь 2024 года составили 278,5 миллиарда долларов, а объем внешней помощи за этот же период составил 234,6 миллиарда долларов. С учетом того, что главным спонсором Киева являются США, на которые приходится около 40% всей поддержки Украины, Дональд Трамп способен диктовать Киеву свои условия", - заметил сенатор.
По словам Пушкова, финансирование из других источников недостаточно для одновременного ведения войны и обеспечения бюджетных расходов. Он утверждает, что Европейский союз не сможет компенсировать потерю американской поддержки.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
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