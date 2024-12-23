https://1prime.ru/20241223/putin-853793986.html

"Глупая аналитика". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

"Глупая аналитика". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине - 23.12.2024, ПРАЙМ

"Глупая аналитика". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточного Норвегии раскритиковал западные СМИ за глупые высказывания о Владимире Путине в социальных сетях. Свое... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T11:21+0300

2024-12-23T11:21+0300

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политика

россия

владимир путин

запад

сми

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточного Норвегии раскритиковал западные СМИ за глупые высказывания о Владимире Путине в социальных сетях. Свое мнение он выразил в социальной сети Х."Газета Guardian считает, что Путин желает добиться "мирового господства". Именно такую глупую аналитику мы получаем, когда нам даже не позволяют обсуждать беспокойство России по поводу вопросов безопасности", — подчеркнул эксперт.В то же время, Москва выразила свою обеспокоенность наращиванием военной мощи НАТО в Европе. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о том, что НАТО продолжает подготовку к вооруженному конфликту с Россией и что агрессивное поведение альянса учитывается при разработке оборонных планов.

https://1prime.ru/20241223/trump-853791857.html

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россия, владимир путин, запад, сми