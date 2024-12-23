https://1prime.ru/20241223/putin-853793986.html
"Глупая аналитика". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
"Глупая аналитика". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине - 23.12.2024, ПРАЙМ
"Глупая аналитика". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточного Норвегии раскритиковал западные СМИ за глупые высказывания о Владимире Путине в социальных сетях. Свое... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T11:21+0300
2024-12-23T11:21+0300
2024-12-23T11:21+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточного Норвегии раскритиковал западные СМИ за глупые высказывания о Владимире Путине в социальных сетях. Свое мнение он выразил в социальной сети Х."Газета Guardian считает, что Путин желает добиться "мирового господства". Именно такую глупую аналитику мы получаем, когда нам даже не позволяют обсуждать беспокойство России по поводу вопросов безопасности", — подчеркнул эксперт.В то же время, Москва выразила свою обеспокоенность наращиванием военной мощи НАТО в Европе. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о том, что НАТО продолжает подготовку к вооруженному конфликту с Россией и что агрессивное поведение альянса учитывается при разработке оборонных планов.
https://1prime.ru/20241223/trump-853791857.html
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россия, владимир путин, запад, сми
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, ЗАПАД, СМИ
"Глупая аналитика". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Профессор Дизен раскритиковал западные СМИ за глупые заявления о Путине
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ.
Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточного Норвегии раскритиковал западные СМИ за глупые высказывания о Владимире Путине в социальных сетях. Свое мнение он выразил
в социальной сети Х.
"Газета Guardian считает, что Путин желает добиться "мирового господства". Именно такую глупую аналитику мы получаем, когда нам даже не позволяют обсуждать беспокойство России по поводу вопросов безопасности", — подчеркнул эксперт.
В то же время, Москва выразила свою обеспокоенность наращиванием военной мощи НАТО в Европе. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о том, что НАТО продолжает подготовку к вооруженному конфликту с Россией и что агрессивное поведение альянса учитывается при разработке оборонных планов.
Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря об Украине