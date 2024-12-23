https://1prime.ru/20241223/putin-853798474.html
Путин отметил рост долговой нагрузки компаний с госучастием в России
Путин отметил рост долговой нагрузки компаний с госучастием в России - 23.12.2024, ПРАЙМ
Путин отметил рост долговой нагрузки компаний с госучастием в России
Долговая нагрузка у компаний с государственным участием в России увеличилась, поэтому необходимо применять грамотный и взвешенный подход в управлении их... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T13:49+0300
2024-12-23T13:49+0300
2024-12-23T13:50+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Долговая нагрузка у компаний с государственным участием в России увеличилась, поэтому необходимо применять грамотный и взвешенный подход в управлении их кредитным портфелем. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках совещания по экономическим вопросам."Отдельная тема касается долговой нагрузки компаний с государственным участием. Как уже отмечал, она в последнее время увеличилась", - подчеркнул президент.Путин также добавил, что на данный момент важно учитывать инвестиционные программы госкорпораций и их роль в балансировке рынка корпоративного кредитования.
https://1prime.ru/20241219/putin-853703847.html
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин отметил рост долговой нагрузки компаний с госучастием в России
Путин: долговая нагрузка компаний с госучастием в России увеличилась
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Долговая нагрузка у компаний с государственным участием в России увеличилась, поэтому необходимо применять грамотный и взвешенный подход в управлении их кредитным портфелем. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках совещания по экономическим вопросам.
"Отдельная тема касается долговой нагрузки компаний с государственным участием. Как уже отмечал, она в последнее время увеличилась", - подчеркнул президент.
Путин также добавил, что на данный момент важно учитывать инвестиционные программы госкорпораций и их роль в балансировке рынка корпоративного кредитования.
Путин назвал перевод госкомпаний в регионы правильным решением