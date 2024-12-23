https://1prime.ru/20241223/putin-853798474.html

Путин отметил рост долговой нагрузки компаний с госучастием в России

Путин отметил рост долговой нагрузки компаний с госучастием в России - 23.12.2024, ПРАЙМ

Путин отметил рост долговой нагрузки компаний с госучастием в России

Долговая нагрузка у компаний с государственным участием в России увеличилась, поэтому необходимо применять грамотный и взвешенный подход в управлении их... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T13:49+0300

2024-12-23T13:49+0300

2024-12-23T13:50+0300

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853707039_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_f470d830d3e92289f261539e20fc48ef.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Долговая нагрузка у компаний с государственным участием в России увеличилась, поэтому необходимо применять грамотный и взвешенный подход в управлении их кредитным портфелем. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках совещания по экономическим вопросам."Отдельная тема касается долговой нагрузки компаний с государственным участием. Как уже отмечал, она в последнее время увеличилась", - подчеркнул президент.Путин также добавил, что на данный момент важно учитывать инвестиционные программы госкорпораций и их роль в балансировке рынка корпоративного кредитования.

https://1prime.ru/20241219/putin-853703847.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин