https://1prime.ru/20241223/putin-853798887.html

Путин поручил грамотно подойти к кредитным портфелям компаний с госучастием

Путин поручил грамотно подойти к кредитным портфелям компаний с госучастием - 23.12.2024, ПРАЙМ

Путин поручил грамотно подойти к кредитным портфелям компаний с госучастием

Необходимо применять грамотный, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с государственным участием. Об этом заявил глава государства... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T14:04+0300

2024-12-23T14:04+0300

2024-12-23T14:04+0300

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853704777_0:90:1710:1052_1920x0_80_0_0_3a8eb241a665104ab6fb7a8089271fc8.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Необходимо применять грамотный, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с государственным участием. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам."Исходя из этого надо применять грамотный, ответственный, я бы сказал, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с госучастием", - подчеркнул российский лидер.Российский лидер также отметил рост долговой нагрузки таких компаний и призвал учитывать их инвестиционные программы и роль в балансировке рынка корпоративного кредитования.

https://1prime.ru/20241223/putin-853798474.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин