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Путин поручил грамотно подойти к кредитным портфелям компаний с госучастием - 23.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241223/putin-853798887.html
Путин поручил грамотно подойти к кредитным портфелям компаний с госучастием
Путин поручил грамотно подойти к кредитным портфелям компаний с госучастием - 23.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил грамотно подойти к кредитным портфелям компаний с госучастием
Необходимо применять грамотный, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с государственным участием. Об этом заявил глава государства... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T14:04+0300
2024-12-23T14:04+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Необходимо применять грамотный, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с государственным участием. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам."Исходя из этого надо применять грамотный, ответственный, я бы сказал, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с госучастием", - подчеркнул российский лидер.Российский лидер также отметил рост долговой нагрузки таких компаний и призвал учитывать их инвестиционные программы и роль в балансировке рынка корпоративного кредитования.
https://1prime.ru/20241223/putin-853798474.html
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
14:04 23.12.2024
 
Путин поручил грамотно подойти к кредитным портфелям компаний с госучастием

Путин призвал грамотно подходить к управлению кредитным портфелем компаний с госучастием

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Необходимо применять грамотный, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с государственным участием. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам.
"Исходя из этого надо применять грамотный, ответственный, я бы сказал, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с госучастием", - подчеркнул российский лидер.
Российский лидер также отметил рост долговой нагрузки таких компаний и призвал учитывать их инвестиционные программы и роль в балансировке рынка корпоративного кредитования.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
Путин отметил рост долговой нагрузки компаний с госучастием в России
13:49
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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