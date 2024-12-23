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В РАНХиГС назвали максимальный размер больничного пособия в 2025 году

В РАНХиГС назвали максимальный размер больничного пособия в 2025 году - 23.12.2024, ПРАЙМ

В РАНХиГС назвали максимальный размер больничного пособия в 2025 году

Максимальный размер больничного пособия в России в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей в день, для его получения необходимо иметь доход за 2023 год в 160 тысяч | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T02:32+0300

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Максимальный размер больничного пособия в России в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей в день, для его получения необходимо иметь доход за 2023 год в 160 тысяч рублей, а в 2024-м - в 185 тысяч рублей, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "Максимальный размер пособия по больничному листу в следующем году составит 5,7 тысячи рублей в день. Рост максимального размера больничного напрямую связан с текущим ростом заработных плат. Это связано с тем, что формула, которой руководствуется правительство при расчете максимального размера пособия по больничному, учитывает рост размеров оплаты труда", - сказал Ляшок. Он объяснил, что для получения максимального размера пособия необходим официальный трудовой стаж от восьми лет и заработная плата за последние два года не менее 230% от средней по стране по данным Росстата. Это 1,917 миллиона рублей за 2023 год (около 160 тысяч рублей в месяц) и 2,225 миллиона рублей за 2024 год (около 185 тысяч в месяц). "(В стаж - ред.) включается официальная работа по трудовому договору, государственная и муниципальная служба, военная служба, а также деятельность ИП, адвокатов, частных нотариусов, членов крестьянского (фермерского) хозяйства, если в этом качестве они добровольно платили взносы на социальное страхование", - уточнил эксперт.

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