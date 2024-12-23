https://1prime.ru/20241223/ranhigs-853787149.html
В РАНХиГС назвали максимальный размер больничного пособия в 2025 году
В РАНХиГС назвали максимальный размер больничного пособия в 2025 году - 23.12.2024, ПРАЙМ
В РАНХиГС назвали максимальный размер больничного пособия в 2025 году
Максимальный размер больничного пособия в России в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей в день, для его получения необходимо иметь доход за 2023 год в 160 тысяч | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T02:32+0300
2024-12-23T02:32+0300
2024-12-23T02:32+0300
общество
экономика
бизнес
москва
ранхигс
росстат
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853787149.jpg?1734910362
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Максимальный размер больничного пособия в России в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей в день, для его получения необходимо иметь доход за 2023 год в 160 тысяч рублей, а в 2024-м - в 185 тысяч рублей, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
"Максимальный размер пособия по больничному листу в следующем году составит 5,7 тысячи рублей в день. Рост максимального размера больничного напрямую связан с текущим ростом заработных плат. Это связано с тем, что формула, которой руководствуется правительство при расчете максимального размера пособия по больничному, учитывает рост размеров оплаты труда", - сказал Ляшок.
Он объяснил, что для получения максимального размера пособия необходим официальный трудовой стаж от восьми лет и заработная плата за последние два года не менее 230% от средней по стране по данным Росстата. Это 1,917 миллиона рублей за 2023 год (около 160 тысяч рублей в месяц) и 2,225 миллиона рублей за 2024 год (около 185 тысяч в месяц).
"(В стаж - ред.) включается официальная работа по трудовому договору, государственная и муниципальная служба, военная служба, а также деятельность ИП, адвокатов, частных нотариусов, членов крестьянского (фермерского) хозяйства, если в этом качестве они добровольно платили взносы на социальное страхование", - уточнил эксперт.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, москва, ранхигс, росстат, росстат
Общество , Экономика, Бизнес, МОСКВА, РАНХиГС, Росстат, РОССТАТ
В РАНХиГС назвали максимальный размер больничного пособия в 2025 году
Эксперт Ляшок: максимальный размер больничного в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Максимальный размер больничного пособия в России в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей в день, для его получения необходимо иметь доход за 2023 год в 160 тысяч рублей, а в 2024-м - в 185 тысяч рублей, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
"Максимальный размер пособия по больничному листу в следующем году составит 5,7 тысячи рублей в день. Рост максимального размера больничного напрямую связан с текущим ростом заработных плат. Это связано с тем, что формула, которой руководствуется правительство при расчете максимального размера пособия по больничному, учитывает рост размеров оплаты труда", - сказал Ляшок.
Он объяснил, что для получения максимального размера пособия необходим официальный трудовой стаж от восьми лет и заработная плата за последние два года не менее 230% от средней по стране по данным Росстата. Это 1,917 миллиона рублей за 2023 год (около 160 тысяч рублей в месяц) и 2,225 миллиона рублей за 2024 год (около 185 тысяч в месяц).
"(В стаж - ред.) включается официальная работа по трудовому договору, государственная и муниципальная служба, военная служба, а также деятельность ИП, адвокатов, частных нотариусов, членов крестьянского (фермерского) хозяйства, если в этом качестве они добровольно платили взносы на социальное страхование", - уточнил эксперт.