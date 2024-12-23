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В Словакии собрали подписи для референдума за отмену санкций против России

В Словакии собрали подписи для референдума за отмену санкций против России - 23.12.2024, ПРАЙМ

В Словакии собрали подписи для референдума за отмену санкций против России

В Словакии свыше 361 тысячи человек подписали петицию об отмене санкций ЕС против России, что больше необходимого числа подписей для проведения референдума в... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T14:52+0300

2024-12-23T14:52+0300

2024-12-23T14:52+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. В Словакии свыше 361 тысячи человек подписали петицию об отмене санкций ЕС против России, что больше необходимого числа подписей для проведения референдума в стране. Об этом рассказал РИА Новости представитель словацкого гражданского объединения "Брат за Брата" Юрай Држик. "Референдуму быть. Подписей нужно было 350 тысяч, чтобы передать их президенту, чтобы он мог их проверить, выдать постановление о том, чтобы референдум запустили. Но сбор подписей будет продолжаться, пока не перебьет границу 600 с лишним тысяч, чтобы вообще никак никто никогда не мог придраться ко всем подписям, которые там есть. Сбор идёт дальше", — сообщил он. Држик отметил, что в январе планируется передача собранных подписей президенту страны, чтобы он мог отдать их "на конституционную проверку и сказать, что начинается референдум, будет тогда-то с таким-то вопросом". По мнению Држика, вопрос "должен быть один: согласны ли вы с отказом Словацкой Республики от антироссийских санкций?". Он отметил, что это примерная формулировка, а точная будет установлена "после того, как со всеми бланками передадут президенту". Ранее о сборе подписей сообщал РИА Новости председатель гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса. По его словам, причиной создания данной петиции стало то, что "народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры". Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии. В соответствии со словацким законодательством, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, активистам требуется собрать не менее 350 тысяч подписей.

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словакия, россия, санкции против рф