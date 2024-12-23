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Россия в январе-ноябре нарастила поставки газа в ЕС на четверть
Россия в январе-ноябре нарастила поставки газа в ЕС на четверть - 23.12.2024, ПРАЙМ
Россия в январе-ноябре нарастила поставки газа в ЕС на четверть
Россия в январе-ноябре этого года нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть - до 49,6 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T05:17+0300
2024-12-23T05:17+0300
2024-12-23T05:17+0300
энергетика
газ
россия
москва
норвегия
ес
газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре этого года нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть - до 49,6 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки: за одиннадцать месяцев они увеличились на 26% и составили 30,3 миллиарда кубометров. Это примерно 11,1% от всего европейского газового импорта против 8,4% годом ранее.
Одновременно выросли и поставки сжиженного природного газа - на 18,2%, до 19,3 миллиарда кубометров. Здесь доля России выросла до 7,1% с 5,7% в январе-ноябре прошлого года.
В результате Россия в январе-ноябре текущего года занимала 18,3% в газовом импорте Евросоюза против 14% годом ранее. Главным образом российский газ поступал в Евросоюз в виде СПГ (7,1% от европейского импорта), затем через Турецкий поток (5,6%) и только потом украинский транзит (5,5%).
При этом в целом Евросоюз снижает объемы импорта газа - за год они сократились почти на 6% и составили 271,5 миллиарда кубометров. Главным поставщиком газа в Евросоюз в январе-ноябре остается Норвегия, которая увеличила экспорт на 3,6% - до 85,2 миллиарда кубометров.
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газ, россия, москва, норвегия, ес, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, МОСКВА, НОРВЕГИЯ, ЕС, Газопровод "Турецкий поток"
Россия в январе-ноябре нарастила поставки газа в ЕС на четверть
Bruegel: Россия в январе-ноябре нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре этого года нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть - до 49,6 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки: за одиннадцать месяцев они увеличились на 26% и составили 30,3 миллиарда кубометров. Это примерно 11,1% от всего европейского газового импорта против 8,4% годом ранее.
Одновременно выросли и поставки сжиженного природного газа - на 18,2%, до 19,3 миллиарда кубометров. Здесь доля России выросла до 7,1% с 5,7% в январе-ноябре прошлого года.
В результате Россия в январе-ноябре текущего года занимала 18,3% в газовом импорте Евросоюза против 14% годом ранее. Главным образом российский газ поступал в Евросоюз в виде СПГ (7,1% от европейского импорта), затем через Турецкий поток (5,6%) и только потом украинский транзит (5,5%).
При этом в целом Евросоюз снижает объемы импорта газа - за год они сократились почти на 6% и составили 271,5 миллиарда кубометров. Главным поставщиком газа в Евросоюз в январе-ноябре остается Норвегия, которая увеличила экспорт на 3,6% - до 85,2 миллиарда кубометров.