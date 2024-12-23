https://1prime.ru/20241223/rynok-853804991.html

Российский рынок акций продолжил сильный рост

Российский рынок акций продолжил сильный рост - 23.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжил сильный рост

Российский рынок акций продолжает сильный рост, после того как основной индекс подскочил на 9% по итогам пятницы в ответ на оставшуюся неизменной ключевую... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T16:26+0300

2024-12-23T16:26+0300

2024-12-23T16:28+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает сильный рост, после того как основной индекс подскочил на 9% по итогам пятницы в ответ на оставшуюся неизменной ключевую ставку Центробанка, достигая максимумов за месяц, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 16.07 мск подскакивает на 2,69%, до 2 709,41 пункта. Последний раз выше отметки в 2700 пунктов он находился 19 ноября. "Российский фондовый рынок успешно продолжает начавшийся в пятницу рост… Этому в первую очередь способствует решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых при консенсусе, предполагавшем ее повышение на 1–2%. Крупнейшие российские эмитенты выражали беспокойство по поводу сверхжесткой политики ЦБ, так как банковские проценты, которые неизбежно увеличиваются при каждом повышении ставки, уже сегодня серьезно ограничивают возможности финансирования бизнеса", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Российский рынок акций после позитивного старта некоторое время повышался, вновь переписав месячную вершину. Затем наши фондовые индикаторы умеренно просели в рамках коррекции, но остаются в хорошем плюсе. Позитивом для акций и облигаций по-прежнему выступает принятое в пятницу неожиданное решение Банка России оставить ключевую ставку без изменения, а также смягчение риторики относительно текущей финансово-экономической ситуации и ее вероятного развития", - добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". В лидерах роста стоимости – акции "Московского кредитного банка" (+7,81%), которые в ходе сессии достигали исторического максимума стоимости, в 11,57 рубля, поднимаясь на 21,15% к уровню предыдущего закрытия, а также "Татнефти" (обыкновенные акции дорожают на 5,6%, привилегированные - на 4,97%,), ПИКа (+5,42%), "Русснефти" (+5,04%), "Новатэка" (+4,83%). В лидерах снижения стоимости – акции банка Санкт-Петербурга (-2,62%), "Интер РАО" (-2,39%), "Новабева" (-2,12%), НЛМК (-1,98%), "Северстали" (-1,84%) и "Позитива" (-1,42%). "Внешние и внутренние рыночные условия для индекса Мосбиржи ухудшились. Нефтяные цены заметно откатились от дневных вершин, а рубль существенно укрепился. Если эти тенденции не усилятся, вероятно, фондовый индикатор направится к ближайшему сопротивлению в виде двухмесячного максимума, установленного в начале ноября немного ниже 2800 пунктов", - считает Бабин. "Учитывая инерционное движение, рост может продолжиться до конца года", - заключает Никита Степанов из ФГ "Финам".

https://1prime.ru/20241223/rynok-853792613.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций