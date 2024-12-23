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Российский рынок акций завершил торги ростом на 2,43 процента
Российский рынок акций завершил торги ростом на 2,43 процента - 23.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги ростом на 2,43 процента
Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,4%, следует из данных Московской биржи. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T18:59+0300
2024-12-23T18:59+0300
2024-12-23T18:59+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,4%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 2,43%, до 2702,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,54%, до 902,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,16%, до 837,82 пункта.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил торги ростом на 2,43 процента
Российский рынок акций завершил торги ростом на 2,43%, до 2702,48 пункта
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,4%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 2,43%, до 2702,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,54%, до 902,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,16%, до 837,82 пункта.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 24 декабря