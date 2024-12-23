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Российский рынок акций завершил торги ростом на 2,43 процента

Российский рынок акций завершил торги ростом на 2,43 процента - 23.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги ростом на 2,43 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,4%, следует из данных Московской биржи. | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T18:59+0300

2024-12-23T18:59+0300

2024-12-23T18:59+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,4%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 2,43%, до 2702,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,54%, до 902,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,16%, до 837,82 пункта.

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