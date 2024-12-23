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Российский рынок акций продолжил уверенный рост
Российский рынок акций продолжил уверенный рост - 23.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжил уверенный рост
Российский рынок акций в понедельник продолжил уверенно расти после пятничного максимального за несколько лет взлета, следует из данных Московской биржи. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T20:05+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник продолжил уверенно расти после пятничного максимального за несколько лет взлета, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 2,43%, до 2702,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,54%, до 902,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,16%, до 837,82 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК СОХРАНЯЕТ ИМПУЛЬС К РОСТУ Российский рынок акций продолжил расти в начале недели – вот уже четвертую торговую сессию подряд. Сильный импульс к росту, полученный в пятницу от ЦБ РФ, сохранился. "Инвесторы крайне позитивно расценили пятничные комментарии Банка России, просигнализировавшие о возможном завершении цикла повышения ключевой ставки, рынок продолжил расти", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги ЮГК (+9,3%), "Фосагро" (+7,6%), ПИКа (+6,1%), "Татнефти" (+5,7%). Упали в цене бумаги "Позитива" (-2,8%), НЛМК (-1,9%), "Северстали" (-1,5%). Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 1% до 71,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% до 108,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок также подошел к району важных среднесрочных значений по индексу Мосбиржи (2750 пунктов), отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "На данный момент против "быков" играет главным образом образовавшаяся краткосрочная перекупленность, в то время как в остальном пятничное решение ЦБ РФ при прочих равных может привести к смене общей негативной парадигмы по акциям и способствовать их росту в ближайшие недели с возможным целевым уровнем 2880 пунктов по индикатору Мосбиржи", - допускает она. Позитивная переоценка акций на фоне монетарного сюрприза от ЦБ в ближайшие дни может продолжиться, однако ближе к 2800 пунктам по индексу Мосбиржи просматривается зона сопротивления, от которой может сформироваться локальная техническая коррекция вниз, отмечает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Прогноз на 24 декабря – 2650-2775 пунктов, добавляет он.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций продолжил уверенный рост
Российский рынок акций продолжил уверенный рост после пятничного рекорда
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник продолжил уверенно расти после пятничного максимального за несколько лет взлета, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 2,43%, до 2702,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,54%, до 902,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,16%, до 837,82 пункта.
С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
РЫНОК СОХРАНЯЕТ ИМПУЛЬС К РОСТУ
Российский рынок акций продолжил расти в начале недели – вот уже четвертую торговую сессию подряд. Сильный импульс к росту, полученный в пятницу от ЦБ РФ, сохранился.
"Инвесторы крайне позитивно расценили пятничные комментарии Банка России, просигнализировавшие о возможном завершении цикла повышения ключевой ставки, рынок продолжил расти", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги ЮГК (+9,3%), "Фосагро" (+7,6%), ПИКа (+6,1%), "Татнефти" (+5,7%). Упали в цене бумаги "Позитива" (-2,8%), НЛМК (-1,9%), "Северстали" (-1,5%).
Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 1% до 71,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% до 108,1 пункта.
Российский рынок также подошел к району важных среднесрочных значений по индексу Мосбиржи (2750 пунктов), отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"На данный момент против "быков" играет главным образом образовавшаяся краткосрочная перекупленность, в то время как в остальном пятничное решение ЦБ РФ при прочих равных может привести к смене общей негативной парадигмы по акциям и способствовать их росту в ближайшие недели с возможным целевым уровнем 2880 пунктов по индикатору Мосбиржи", - допускает она.
Позитивная переоценка акций на фоне монетарного сюрприза от ЦБ в ближайшие дни может продолжиться, однако ближе к 2800 пунктам по индексу Мосбиржи просматривается зона сопротивления, от которой может сформироваться локальная техническая коррекция вниз, отмечает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Прогноз на 24 декабря – 2650-2775 пунктов, добавляет он.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 24 декабря