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Российский рынок акций продолжил уверенный рост - 23.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241223/rynok-853812118.html
Российский рынок акций продолжил уверенный рост
Российский рынок акций продолжил уверенный рост - 23.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжил уверенный рост
Российский рынок акций в понедельник продолжил уверенно расти после пятничного максимального за несколько лет взлета, следует из данных Московской биржи. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T20:05+0300
2024-12-23T20:05+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник продолжил уверенно расти после пятничного максимального за несколько лет взлета, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 2,43%, до 2702,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,54%, до 902,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,16%, до 837,82 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК СОХРАНЯЕТ ИМПУЛЬС К РОСТУ Российский рынок акций продолжил расти в начале недели – вот уже четвертую торговую сессию подряд. Сильный импульс к росту, полученный в пятницу от ЦБ РФ, сохранился. "Инвесторы крайне позитивно расценили пятничные комментарии Банка России, просигнализировавшие о возможном завершении цикла повышения ключевой ставки, рынок продолжил расти", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги ЮГК (+9,3%), "Фосагро" (+7,6%), ПИКа (+6,1%), "Татнефти" (+5,7%). Упали в цене бумаги "Позитива" (-2,8%), НЛМК (-1,9%), "Северстали" (-1,5%). Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 1% до 71,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% до 108,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок также подошел к району важных среднесрочных значений по индексу Мосбиржи (2750 пунктов), отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "На данный момент против "быков" играет главным образом образовавшаяся краткосрочная перекупленность, в то время как в остальном пятничное решение ЦБ РФ при прочих равных может привести к смене общей негативной парадигмы по акциям и способствовать их росту в ближайшие недели с возможным целевым уровнем 2880 пунктов по индикатору Мосбиржи", - допускает она. Позитивная переоценка акций на фоне монетарного сюрприза от ЦБ в ближайшие дни может продолжиться, однако ближе к 2800 пунктам по индексу Мосбиржи просматривается зона сопротивления, от которой может сформироваться локальная техническая коррекция вниз, отмечает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Прогноз на 24 декабря – 2650-2775 пунктов, добавляет он.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
20:05 23.12.2024
 
Российский рынок акций продолжил уверенный рост

Российский рынок акций продолжил уверенный рост после пятничного рекорда

© Unsplash/Austin DistelДивидендная отсечка
Дивидендная отсечка
© Unsplash/Austin Distel
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник продолжил уверенно расти после пятничного максимального за несколько лет взлета, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 2,43%, до 2702,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,54%, до 902,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,16%, до 837,82 пункта.
С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

РЫНОК СОХРАНЯЕТ ИМПУЛЬС К РОСТУ

Российский рынок акций продолжил расти в начале недели – вот уже четвертую торговую сессию подряд. Сильный импульс к росту, полученный в пятницу от ЦБ РФ, сохранился.
"Инвесторы крайне позитивно расценили пятничные комментарии Банка России, просигнализировавшие о возможном завершении цикла повышения ключевой ставки, рынок продолжил расти", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги ЮГК (+9,3%), "Фосагро" (+7,6%), ПИКа (+6,1%), "Татнефти" (+5,7%). Упали в цене бумаги "Позитива" (-2,8%), НЛМК (-1,9%), "Северстали" (-1,5%).
Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 1% до 71,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% до 108,1 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок также подошел к району важных среднесрочных значений по индексу Мосбиржи (2750 пунктов), отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"На данный момент против "быков" играет главным образом образовавшаяся краткосрочная перекупленность, в то время как в остальном пятничное решение ЦБ РФ при прочих равных может привести к смене общей негативной парадигмы по акциям и способствовать их росту в ближайшие недели с возможным целевым уровнем 2880 пунктов по индикатору Мосбиржи", - допускает она.
Позитивная переоценка акций на фоне монетарного сюрприза от ЦБ в ближайшие дни может продолжиться, однако ближе к 2800 пунктам по индексу Мосбиржи просматривается зона сопротивления, от которой может сформироваться локальная техническая коррекция вниз, отмечает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Прогноз на 24 декабря – 2650-2775 пунктов, добавляет он.
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 24 декабря
17:22
 
Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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