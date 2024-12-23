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РЖД увеличили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем

РЖД увеличили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем - 23.12.2024, ПРАЙМ

РЖД увеличили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем

РЖД за 11 месяцев 2024 года увеличили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 37,5... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T16:24+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. РЖД за 11 месяцев 2024 года увеличили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 37,5 миллиона тонн, сообщила компания. "Через погранпереходы с КНР в январе-ноябре перевезли 37,5 миллиона тонн грузов в экспортно-импортном сообщении. Это на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении. На экспорт за 11 месяцев отправлено 35,1 миллиона тонн грузов (+15,7%). В частности, через погранпереход Забайкальск (РФ) – Маньчжурия (КНР) перевезено 18,6 миллиона тонн (+6,5%), в том числе: уголь – 6,7 миллиона тонн (+25,9%), железная руда – 4,5 миллиона тонн (+18,7%), нефть и нефтепродукты – 4,8 миллиона тонн (+18,2%). Через погранпереход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) отправлено 7,6 миллиона тонн (+1,4%): в основном уголь – 3,7 миллиона тонн (рост в 1,7 раза). Перевозки через Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР) составили 5 миллионов тонн (рост в 1,7 раза): уголь – 3,4 миллиона тонн (рост в 1,5 раза), железная руда – 1,6 миллиона тонн (рост в 2,5 раза). Через Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) отправлено 3,4 миллиона тонн (рост в 1,3 раза): в основном уголь – 3,2 миллиона тонн (рост в 1,3 раза).

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китай

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россия, ржд, китай