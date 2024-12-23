https://1prime.ru/20241223/sandu-853791626.html

СВР: Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в ПМР

СВР: Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в ПМР - 23.12.2024, ПРАЙМ

СВР: Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в ПМР

Служба внешней разведки России заявила, что молдавский президент Майя Санду дала указание о подготовке силового захвата расположенной в Приднестровье Молдавской | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T09:38+0300

2024-12-23T09:38+0300

2024-12-23T09:38+0300

энергетика

молдавия

майя санду

приднестровье

молдавская грэс

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Служба внешней разведки России заявила, что молдавский президент Майя Санду дала указание о подготовке силового захвата расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. "Не отрезвило президента напоминание о том, что правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС. "Войдя в раж", президент требовала подготовить силовой захват электростанции", - отмечается в сообщении СВР. Ведомство добавило, что, по его данным, Санду в ходе совещания с кабинетом министров по вопросам энергобезопасности Молдавии заявила о необходимости разработки плана военной операции с целью установления "контроля над Приднестровьем" и ликвидации миротворческого присутствия России в регионе.

https://1prime.ru/20241211/gaz-853490657.html

молдавия

приднестровье

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молдавия, майя санду, приднестровье, молдавская грэс