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СВР: Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в ПМР - 23.12.2024, ПРАЙМ
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СВР: Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в ПМР
СВР: Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в ПМР - 23.12.2024, ПРАЙМ
СВР: Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в ПМР
Служба внешней разведки России заявила, что молдавский президент Майя Санду дала указание о подготовке силового захвата расположенной в Приднестровье Молдавской | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T09:38+0300
2024-12-23T09:38+0300
энергетика
молдавия
майя санду
приднестровье
молдавская грэс
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Служба внешней разведки России заявила, что молдавский президент Майя Санду дала указание о подготовке силового захвата расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. "Не отрезвило президента напоминание о том, что правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС. "Войдя в раж", президент требовала подготовить силовой захват электростанции", - отмечается в сообщении СВР. Ведомство добавило, что, по его данным, Санду в ходе совещания с кабинетом министров по вопросам энергобезопасности Молдавии заявила о необходимости разработки плана военной операции с целью установления "контроля над Приднестровьем" и ликвидации миротворческого присутствия России в регионе.
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молдавия, майя санду, приднестровье, молдавская грэс
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Майя Санду, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Молдавская ГРЭС
09:38 23.12.2024
 
СВР: Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в ПМР

СВР: Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

© Sputnik | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Служба внешней разведки России заявила, что молдавский президент Майя Санду дала указание о подготовке силового захвата расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС.
"Не отрезвило президента напоминание о том, что правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС. "Войдя в раж", президент требовала подготовить силовой захват электростанции", - отмечается в сообщении СВР.
Ведомство добавило, что, по его данным, Санду в ходе совещания с кабинетом министров по вопросам энергобезопасности Молдавии заявила о необходимости разработки плана военной операции с целью установления "контроля над Приднестровьем" и ликвидации миротворческого присутствия России в регионе.
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ЭнергетикаМОЛДАВИЯМайя СандуПРИДНЕСТРОВЬЕМолдавская ГРЭС
 
 
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