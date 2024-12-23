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СВР: Санду пригрозила "отыграться" на Приднестровье из-за газа из России

СВР: Санду пригрозила "отыграться" на Приднестровье из-за газа из России - 23.12.2024, ПРАЙМ

СВР: Санду пригрозила "отыграться" на Приднестровье из-за газа из России

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что если Москва не найдет способ поставлять газ в Кишинев, то Молдавия "отыграется" на Приднестровье. Об этом говорится в | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T09:44+0300

2024-12-23T09:44+0300

2024-12-23T09:44+0300

энергетика

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молдавия

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что если Москва не найдет способ поставлять газ в Кишинев, то Молдавия "отыграется" на Приднестровье. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."По словам Санду, "если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье". Приказано завести уголовные дела в отношении руководства ПМР "за сепаратизм", а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона", - отмечается в сообщении ведомства.В ведомстве заметили, что Санду категорически отказалась обсуждать с Киевом вопрос энергоснабжения Молдавии после истечения российско-украинского договора о транзите газа.Также в СВР отметили, что в ходе встречи с руководством молдавского правительства по вопросам энергетической безопасности страны Санду выразила обеспокоенность возможными проблемами с энергоснабжением после истечения срока действия российско-украинского соглашения о транзите природного газа в 2024 году.

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