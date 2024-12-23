https://1prime.ru/20241223/sandu-853805705.html

Власти Гагаузии отказываются признавать Санду президентом Молдавии

Власти Гагаузии отказываются признавать Санду президентом Молдавии - 23.12.2024, ПРАЙМ

Власти Гагаузии отказываются признавать Санду президентом Молдавии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в понедельник, что власти региона не признают Майю Санду президентом страны, обвинив её в... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T16:55+0300

2024-12-23T16:55+0300

2024-12-23T16:55+0300

молдавия

гагаузия

майя санду

https://cdnn.1prime.ru/img/83729/44/837294497_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5d0c6d120133b67dfe190ab3cae39331.jpg

КИШИНЕВ, 23 дек – ПРАЙМ. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в понедельник, что власти региона не признают Майю Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%. "Как центральная власть не признаёт легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаём этого президента, поскольку на президентских выборах были фальсификации. Иначе победил бы достойный кандидат, который сейчас находился бы здесь вместе с нами", — заявила Гуцул в ходе торжественного мероприятия, посвящённого 30-летию принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии, событие транслировалось в режиме онлайн в социальных сетях. Глава автономии также подвергла критике действия центральных властей, обвинив их в оказании давления на руководство Гагаузии и отказе от сотрудничества. Она подчеркнула, что подобное отношение со стороны Кишинёва только усугубляет разногласия между регионами. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.-0-

https://1prime.ru/20241223/sandu-853791740.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, гагаузия, майя санду