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В США назвали маловероятным достижение нового соглашения с Россией по ДСНВ

В США назвали маловероятным достижение нового соглашения с Россией по ДСНВ - 23.12.2024, ПРАЙМ

В США назвали маловероятным достижение нового соглашения с Россией по ДСНВ

Достижение Соединенными Штатами и Россией нового официального соглашения вместо Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T09:24+0300

2024-12-23T09:24+0300

2024-12-23T09:33+0300

ядерное оружие

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. Достижение Соединенными Штатами и Россией нового официального соглашения вместо Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения в феврале 2026 года маловероятно, считает исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл."На данный момент наиболее практично и вероятно, что мы можем увидеть прогресс в контроле над ядерным оружием через дальнейшие двусторонние переговоры между Белым домом и Кремлем", - сказал он РИА Новости.По его словам, переговоры о новом, официальном рамочном соглашении между двумя государствами будут сложными и затратными по времени."Очень маловероятно, что они будут завершены до 5 февраля 2026 года, когда истекает срок действия СНВ-III", - подчеркнул Кимбалл.По мнению главы ассоциации, избранный президент Дональд Трамп сможет договориться со своим российским коллегой Владимиром Путиным о том, что ни одна из сторон не наращивает число размещенных стратегических ядерных боеголовок, установленное действующим соглашением. Как уточнил Кимбалл, такую сделку можно было бы отслеживать с достаточной степенью уверенности с помощью национальных технических средств разведки каждой из сторон. Он добавил, что этот механизм дал бы возможность выиграть время для начала официальных переговоров по более всеобъемлющему и прочному рамочному соглашению.По словам главы ассоциации, он уверен, что такое соглашение Путина и Трампа даст возможность оказать влияние на другие государства, включая Великобританию, КНР и Францию, чтобы они перестали увеличивать свои ядерные арсеналы, а также чтобы Пекин дал согласие запретить производство расщепляющихся материалов для ядерного оружия. В декабре заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер допустил, что у администрации Трампа будет возможность проводить переговоры с Москвой по российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до того как его действие прекратится в феврале 2026 года. Из опубликованного в ноябре доклада Минобороны США следовало, что Вашингтон намерен соблюдать ключевые ограничения в рамках ДСНВ в течение срока его действия, если Москва также продолжит выполнять его условия. В документе подчеркивалось, что США готовы к новым договоренностям по контролю над вооружениями, однако они возможны только если имеются партнеры, готовые снижать риски и понимают важность регулирования соперничества, "вместо перехода к неконтролируемой конкуренции". Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ между Россией и США, добавив, что страна не выходит из договора. Он сообщил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, на что претендуют такие государства, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Североатлантического альянса. Официальная нота о приостановке участия России в Договоре была передана Соединенными Штатам 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ США объявили о прекращении передачи России данных о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, которые подпадают под договор, а также отозвали выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявили об отказе выдавать новые визы. Также Вашингтон заявил о прекращении предоставления России телеметрической информации, затрагивающей пуски американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

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ядерное оружие, сша, россия, владимир путин, дональд трамп