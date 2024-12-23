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Совкомбанк участвует в финансировании ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Совкомбанк участвует в финансировании ВСМ Москва – Санкт-Петербург - 23.12.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк участвует в финансировании ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Совкомбанк вместе с другими участниками синдиката кредиторов, включая Сбербанк и ВТБ, завершил этап финансового закрытия уникального по масштабу и объему... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T16:09+0300

2024-12-23T16:09+0300

2024-12-23T16:09+0300

финансы

бизнес

совкомбанк

россия

всм москва — санкт-петербург

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МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк вместе с другими участниками синдиката кредиторов, включая Сбербанк и ВТБ, завершил этап финансового закрытия уникального по масштабу и объему инфраструктурного проекта – строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.Кроме создания магистрали, проект предусматривает разработку и производство современного подвижного состава, способного развивать скорость до 400 км/ч. Группа ГТЛК выступает заказчиком поездов с их последующей передачей в лизинг.Проект осуществляется на условиях концессии, где концедентом выступает Российская Федерация через Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). Общая стоимость проекта превышает 2 триллиона рублей, более половины этой суммы предоставляет синдикат кредиторов, включающий Совкомбанк. Документы, обеспечивающие процедуру финансового закрытия, были подписаны участниками проекта 20 декабря в присутствии главы Минтранса Романа Старовойта."Это очень важный и полезный инфраструктурный проект для нашей страны. Наш банк рад принять участие в его финансировании", — отметил заместитель председателя правления — глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов."ГТЛК доверена роль заказчика 41 серийного поезда. Компания имеет опыт моделирования сложных инфраструктурных и инновационных проектов. С учетом того, что подвижной состав финансируется за счет кредитных ресурсов передовых российских банков, важно правильно выстроить и соблюсти все экономические ковенанты проекта. Сегодняшнее соглашение – важный шаг в реализации проекта создания первой высокоскоростной магистрали в стране", – прокомментировал глава ГТЛК Евгений Дитрих.Новая магистраль сократит время поездки между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут, повысив удобство и мобильность для пассажиров. Проект также создаст тысячи новых рабочих мест и станет стимулом для развития высокотехнологичных производств.

https://1prime.ru/20241223/finansirvoanie-853796770.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, совкомбанк, россия, всм москва — санкт-петербург