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В США начали расследование по полупроводниковой промышленности в Китае - 23.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В США начали расследование по полупроводниковой промышленности в Китае
В США начали расследование по полупроводниковой промышленности в Китае - 23.12.2024, ПРАЙМ
В США начали расследование по полупроводниковой промышленности в Китае
Торговый представитель США Кэтрин Тай объявила о начале расследования в отношении действий Китая, связанных с доминированием в полупроводниковой промышленности. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T14:49+0300
2024-12-23T14:49+0300
экономика
сша
китай
полупроводники
микроэлектроника
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Торговый представитель США Кэтрин Тай объявила о начале расследования в отношении действий Китая, связанных с доминированием в полупроводниковой промышленности. Ранее о готовящемся расследовании сообщала газета New York Times. "Факты показывают, что Китай стремится доминировать на внутреннем и мировом рынках полупроводниковой промышленности, используя обширные антиконкурентные и нерыночные средства", - говорится в заявлении американского торгпреда, которая запросила консультации с властями Китая в связи с расследованием. Как отмечается, первоначально расследование будет сосредоточено на производстве в Китае базовых чипов, также известных как "зрелые". В них применяются технологии 10-20-летней давности, но они до сих пор используются в широком спектре товаров, включая бытовую и даже некоторую военную технику. В публикации New York Times сообщалось, что расследование, вероятнее всего, займет не менее шести месяцев. Таким образом решение о том, какой курс выбрать, будет принимать будущий глава США Дональд Трамп и его команда.
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сша, китай, полупроводники, микроэлектроника
Экономика, США, КИТАЙ, полупроводники, микроэлектроника
14:49 23.12.2024
 
В США начали расследование по полупроводниковой промышленности в Китае

Торгпред США начала расследование по полупроводниковой промышленности в Китае

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Торговый представитель США Кэтрин Тай объявила о начале расследования в отношении действий Китая, связанных с доминированием в полупроводниковой промышленности.
Ранее о готовящемся расследовании сообщала газета New York Times.
"Факты показывают, что Китай стремится доминировать на внутреннем и мировом рынках полупроводниковой промышленности, используя обширные антиконкурентные и нерыночные средства", - говорится в заявлении американского торгпреда, которая запросила консультации с властями Китая в связи с расследованием.
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Как отмечается, первоначально расследование будет сосредоточено на производстве в Китае базовых чипов, также известных как "зрелые". В них применяются технологии 10-20-летней давности, но они до сих пор используются в широком спектре товаров, включая бытовую и даже некоторую военную технику.
В публикации New York Times сообщалось, что расследование, вероятнее всего, займет не менее шести месяцев. Таким образом решение о том, какой курс выбрать, будет принимать будущий глава США Дональд Трамп и его команда.
 
ЭкономикаСШАКИТАЙполупроводникимикроэлектроника
 
 
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