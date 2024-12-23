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В США начали расследование по полупроводниковой промышленности в Китае

В США начали расследование по полупроводниковой промышленности в Китае - 23.12.2024, ПРАЙМ

В США начали расследование по полупроводниковой промышленности в Китае

Торговый представитель США Кэтрин Тай объявила о начале расследования в отношении действий Китая, связанных с доминированием в полупроводниковой промышленности. | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T14:49+0300

2024-12-23T14:49+0300

2024-12-23T14:49+0300

экономика

сша

китай

полупроводники

микроэлектроника

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Торговый представитель США Кэтрин Тай объявила о начале расследования в отношении действий Китая, связанных с доминированием в полупроводниковой промышленности. Ранее о готовящемся расследовании сообщала газета New York Times. "Факты показывают, что Китай стремится доминировать на внутреннем и мировом рынках полупроводниковой промышленности, используя обширные антиконкурентные и нерыночные средства", - говорится в заявлении американского торгпреда, которая запросила консультации с властями Китая в связи с расследованием. Как отмечается, первоначально расследование будет сосредоточено на производстве в Китае базовых чипов, также известных как "зрелые". В них применяются технологии 10-20-летней давности, но они до сих пор используются в широком спектре товаров, включая бытовую и даже некоторую военную технику. В публикации New York Times сообщалось, что расследование, вероятнее всего, займет не менее шести месяцев. Таким образом решение о том, какой курс выбрать, будет принимать будущий глава США Дональд Трамп и его команда.

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сша, китай, полупроводники, микроэлектроника