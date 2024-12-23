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На Западе обрушились на Стармера из-за его планов против России
На Западе обрушились на Стармера из-за его планов против России - 23.12.2024, ПРАЙМ
На Западе обрушились на Стармера из-за его планов против России
Ирландский журналист Чей Боуз выразил свое недоумение по поводу попыток премьер-министра Великобритании Кейра Стармера начать войну с Россией. Об этом Боуз... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T11:14+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил свое недоумение по поводу попыток премьер-министра Великобритании Кейра Стармера начать войну с Россией. Об этом Боуз написал в социальной сети Х."Он (премьер-министр Великобритании Кир Стармер. – Прим. ред.) хочет, чтобы вы воевали против России. Не против инфляции, неэффективной сферы обслуживания, преступности, наркомании, массовой иммиграции или краха британского общества, а против России", – заметил он.Журналист также подчеркнул, что Россия существенно отличается от прежних противников Великобритании, таких как Аргентина, Ирак и Афганистан.В декабре прошлого года Стармер призвал лидеров G7 увеличить давление на Россию с помощью санкций и помощи Украине. Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания не собирается отправлять свои войска для ведения войны в Украине.
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россия, запад
На Западе обрушились на Стармера из-за его планов против России
Журналист Боуз удивился желанию Стармера воевать против России
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ.
Ирландский журналист Чей Боуз выразил свое недоумение по поводу попыток премьер-министра Великобритании Кейра Стармера начать войну с Россией. Об этом Боуз написал
в социальной сети Х.
"Он (премьер-министр Великобритании Кир Стармер. – Прим. ред.) хочет, чтобы вы воевали против России. Не против инфляции, неэффективной сферы обслуживания, преступности, наркомании, массовой иммиграции или краха британского общества, а против России", – заметил он.
Журналист также подчеркнул, что Россия существенно отличается от прежних противников Великобритании, таких как Аргентина, Ирак и Афганистан.
В декабре прошлого года Стармер призвал лидеров G7 увеличить давление на Россию с помощью санкций и помощи Украине. Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания не собирается отправлять свои войска для ведения войны в Украине.
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