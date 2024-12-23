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Правительство расширило пятилетний план дорожного строительства

Правительство расширило пятилетний план дорожного строительства - 23.12.2024, ПРАЙМ

Правительство расширило пятилетний план дорожного строительства

Правительство расширило пятилетний план дорожного строительства до 2028 года, в обновленный план были добавлены проекты, которые будут реализованы на территории | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T16:53+0300

2024-12-23T16:53+0300

2024-12-23T16:53+0300

экономика

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство расширило пятилетний план дорожного строительства до 2028 года, в обновленный план были добавлены проекты, которые будут реализованы на территории Дальнего Востока и новых регионов России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Расширен пятилетний план дорожной деятельности. В него включены создание и реконструкция ряда новых инфраструктурных объектов. Это обход Мариуполя, мост через реку Туманную и государственную границу с Корейской Народно-Демократической Республикой, а также ремонт участков дорог в Донецкой и Луганской Народных Республиках", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он добавил, что этот значимый для страны сектор в текущем году традиционно продемонстрировал высокие результаты. "Важно и дальше делать всё необходимое, чтобы наша дорожная сеть расширялась, становилась прочным каркасом для регионов и страны в целом", – подчеркнул глава правительства. Работа по реализации пятилетнего плана дорожного строительства ведётся в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы". -0-

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правительство рф, михаил мишустин