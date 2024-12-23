https://1prime.ru/20241223/sud-853794782.html
Суд по заявлению Банка России решил ликвидировать БКФ
Суд по заявлению Банка России решил ликвидировать БКФ - 23.12.2024, ПРАЙМ
Суд по заявлению Банка России решил ликвидировать БКФ
Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать "Банк корпоративного финансирования" (БКФ), у которого ранее была отозвана, лицензия,... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T11:56+0300
2024-12-23T11:56+0300
2024-12-23T11:56+0300
экономика
россия
суд
бкф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать "Банк корпоративного финансирования" (БКФ), у которого ранее была отозвана, лицензия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд решил... ликвидировать... "Банк корпоративного финансирования", - огласила резолютивную часть решения судья Наталия Дейна. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). ЦБ РФ с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном - вывод средств за рубеж. БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии с начала года.
https://1prime.ru/20241210/bkf--853466986.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_c846d3c29c175388b5b8d0ac38506aef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суд, бкф
Экономика, РОССИЯ, суд, БКФ
Суд по заявлению Банка России решил ликвидировать БКФ
Суд по заявлению ЦБ решил ликвидировать БКФ, у которого отозвана лицензия
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать "Банк корпоративного финансирования" (БКФ), у которого ранее была отозвана, лицензия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил... ликвидировать... "Банк корпоративного финансирования", - огласила резолютивную часть решения судья Наталия Дейна. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
ЦБ РФ с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном - вывод средств за рубеж. БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии с начала года.
Экс-главу банка БКФ Миримскую осудили на 19 лет