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Суд по заявлению Банка России решил ликвидировать БКФ - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Суд по заявлению Банка России решил ликвидировать БКФ
Суд по заявлению Банка России решил ликвидировать БКФ - 23.12.2024, ПРАЙМ
Суд по заявлению Банка России решил ликвидировать БКФ
Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать "Банк корпоративного финансирования" (БКФ), у которого ранее была отозвана, лицензия,... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T11:56+0300
2024-12-23T11:56+0300
экономика
россия
суд
бкф
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать "Банк корпоративного финансирования" (БКФ), у которого ранее была отозвана, лицензия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд решил... ликвидировать... "Банк корпоративного финансирования", - огласила резолютивную часть решения судья Наталия Дейна. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). ЦБ РФ с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном - вывод средств за рубеж. БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии с начала года.
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россия, суд, бкф
Экономика, РОССИЯ, суд, БКФ
11:56 23.12.2024
 
Суд по заявлению Банка России решил ликвидировать БКФ

Суд по заявлению ЦБ решил ликвидировать БКФ, у которого отозвана лицензия

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать "Банк корпоративного финансирования" (БКФ), у которого ранее была отозвана, лицензия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил... ликвидировать... "Банк корпоративного финансирования", - огласила резолютивную часть решения судья Наталия Дейна. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
ЦБ РФ с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном - вывод средств за рубеж. БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии с начала года.
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