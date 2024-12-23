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Суд по заявлению Банка России решил ликвидировать БКФ

Суд по заявлению Банка России решил ликвидировать БКФ - 23.12.2024, ПРАЙМ

Суд по заявлению Банка России решил ликвидировать БКФ

Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать "Банк корпоративного финансирования" (БКФ), у которого ранее была отозвана, лицензия,... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T11:56+0300

2024-12-23T11:56+0300

2024-12-23T11:56+0300

экономика

россия

суд

бкф

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать "Банк корпоративного финансирования" (БКФ), у которого ранее была отозвана, лицензия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд решил... ликвидировать... "Банк корпоративного финансирования", - огласила резолютивную часть решения судья Наталия Дейна. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). ЦБ РФ с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном - вывод средств за рубеж. БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии с начала года.

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россия, суд, бкф