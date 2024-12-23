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Главу производства вакцин от COVID-19 осудили по делу о взятке

Главу производства вакцин от COVID-19 осудили по делу о взятке - 23.12.2024, ПРАЙМ

Главу производства вакцин от COVID-19 осудили по делу о взятке

Исполняющий обязанности директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток" Евгений Маковский был приговорен Головинским... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T13:28+0300

2024-12-23T13:28+0300

2024-12-23T13:28+0300

россия

суд

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток" Евгений Маковский был приговорен Головинским судом Москвы к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе суда."Приговором Головинского районного суда города Москвы Маковский Евгений Викторович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении суда.Второй обвиняемый Игорь Рудых был приговорен к 8 годам колонии особого режима за посредничество во взяточничестве. По версии следствия, Маковский пытался получить взятку от генерального директора ООО "Русбиофарм" за продление контракта на поставку вакцины против коронавируса "Конвасэл". Он был задержан в декабре прошлого года и с тех пор находится в СИЗО.

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