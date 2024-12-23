https://1prime.ru/20241223/sud-853799941.html
Суд частично удовлетворил заявление "Русхимальянса" по Unicredit
Суд частично удовлетворил заявление "Русхимальянса" по Unicredit - 23.12.2024, ПРАЙМ
Суд частично удовлетворил заявление "Русхимальянса" по Unicredit
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил заявление ООО "Русхимальянс", просившего запретить немецкому Unicredit Bank AG... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T14:39+0300
2024-12-23T14:39+0300
2024-12-23T14:39+0300
россия
русхимальянс
суд
unicredit
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МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил заявление ООО "Русхимальянс", просившего запретить немецкому Unicredit Bank AG начинать и продолжать судебные и арбитражные разбирательства с этим совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи" за пределами России, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Заявитель просил запретить Unicredit Bank AG инициировать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании, включая разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса и инициировать новые арбитражные (третейские) и судебные разбирательства, за исключением компетентных судов Российской Федерации. В заявлении было также указано требование о взыскании с ответчика двух судебных неустоек – в размере более 453,1 миллиона евро и более 9,5 миллиона евро (в сумме это – около 462,7 миллиона евро, или около 49,3 миллиарда рублей по текущему курсу) в случае, если немецкий банк нарушит этот запрет. "Иск удовлетворить частично", – говорится в карточке дела. В какой части удовлетворены требования, пока не уточняется. Этот же суд в июле взыскал солидарно с Unicredit Bank и российского "Юникредит банка" около 462,7 миллиона евро в пользу "Русхимальянса". В том деле компания потребовала взыскать с банков более 453,1 миллиона евро задолженности по выплатам по семи банковским гарантиям, выданным в 2021 году, и проценты за пользование чужими денежными средствами. Гарантии Unicredit Bank обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по разорванному контракту в 2022 году с истцом на строительство в районе Усть-Луги комплекса переработки этансодержащего газа. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они были удовлетворены.
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россия, русхимальянс, суд, unicredit
РОССИЯ, Русхимальянс, суд, Unicredit
Суд частично удовлетворил заявление "Русхимальянса" по Unicredit
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МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил заявление ООО "Русхимальянс", просившего запретить немецкому Unicredit Bank AG начинать и продолжать судебные и арбитражные разбирательства с этим совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи" за пределами России, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
Заявитель просил запретить Unicredit Bank AG инициировать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании, включая разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса и инициировать новые арбитражные (третейские) и судебные разбирательства, за исключением компетентных судов Российской Федерации.
В заявлении было также указано требование о взыскании с ответчика двух судебных неустоек – в размере более 453,1 миллиона евро и более 9,5 миллиона евро (в сумме это – около 462,7 миллиона евро, или около 49,3 миллиарда рублей по текущему курсу) в случае, если немецкий банк нарушит этот запрет.
"Иск удовлетворить частично", – говорится в карточке дела. В какой части удовлетворены требования, пока не уточняется.
Этот же суд в июле взыскал солидарно с Unicredit Bank и российского "Юникредит банка" около 462,7 миллиона евро в пользу "Русхимальянса". В том деле компания потребовала взыскать с банков более 453,1 миллиона евро задолженности по выплатам по семи банковским гарантиям, выданным в 2021 году, и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Гарантии Unicredit Bank обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по разорванному контракту в 2022 году с истцом на строительство в районе Усть-Луги комплекса переработки этансодержащего газа. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они были удовлетворены.
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