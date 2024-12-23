Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия совместно с Данией передала Украине танки Leopard - 23.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241223/tanki-853807232.html
Германия совместно с Данией передала Украине танки Leopard
Германия совместно с Данией передала Украине танки Leopard - 23.12.2024, ПРАЙМ
Германия совместно с Данией передала Украине танки Leopard
Германия и Дания передали Украине еще 15 танков Leopard и две системы зенитно-ракетной обороны IRIS-T. Об этом сообщается на портале кабмина Германии. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:18+0300
2024-12-23T17:21+0300
вооружения
фрг
дания
украина
танк leopard
https://cdnn.1prime.ru/img/84020/81/840208102_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_5c34e7c241253e7aa1e67856b6328483.jpg
БЕРЛИН, 23 дек - ПРАЙМ. Германия и Дания передали Украине еще 15 танков Leopard и две системы зенитно-ракетной обороны IRIS-T. Об этом сообщается на портале кабмина Германии. Кроме того, были переданы бронемашины с противоминной и засадной защитой, а также боеприпасы для танков. Это обновление списка оружия, переданного Киеву, который был сделан в понедельник. Также в списке значатся две пусковые установки PATRIOT, два зенитных танка GEPARD, ракеты IRIS-T SLM, радиолокационные станции воздушного базирования TRML-4D и управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.Общее количество танков и бронетехники составляет 103 единицы, а систем зенитно-ракетной обороны - 11 штук. Цифры о количестве переданных боеприпасов не указаны. Всего было передано 4 пусковые установки PATRIOT и 57 зенитных танков GEPARD, а также около 241 000 снарядов для них.
https://1prime.ru/20241031/tanki-852525091.html
фрг
дания
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84020/81/840208102_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_b6779dd20932b1d3f83b0e505030892a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фрг, дания, украина, танк leopard
Вооружения, ФРГ, ДАНИЯ, УКРАИНА, танк Leopard
17:18 23.12.2024 (обновлено: 17:21 23.12.2024)
 
Германия совместно с Данией передала Украине танки Leopard

ФРГ совместно с Данией передала Украине еще 15 танков Leopard

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкТанк Леопард (Leopard) ВС Австрии
Танк Леопард (Leopard) ВС Австрии - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 23 дек - ПРАЙМ. Германия и Дания передали Украине еще 15 танков Leopard и две системы зенитно-ракетной обороны IRIS-T. Об этом сообщается на портале кабмина Германии.
Кроме того, были переданы бронемашины с противоминной и засадной защитой, а также боеприпасы для танков. Это обновление списка оружия, переданного Киеву, который был сделан в понедельник. Также в списке значатся две пусковые установки PATRIOT, два зенитных танка GEPARD, ракеты IRIS-T SLM, радиолокационные станции воздушного базирования TRML-4D и управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.
Общее количество танков и бронетехники составляет 103 единицы, а систем зенитно-ракетной обороны - 11 штук. Цифры о количестве переданных боеприпасов не указаны. Всего было передано 4 пусковые установки PATRIOT и 57 зенитных танков GEPARD, а также около 241 000 снарядов для них.
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
Критические потери. ВСУ неуклонно лишаются танков Leopard
31 октября, 12:26
 
ВооруженияФРГДАНИЯУКРАИНАтанк Leopard
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала