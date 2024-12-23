https://1prime.ru/20241223/tanki-853807232.html
Германия совместно с Данией передала Украине танки Leopard
Германия совместно с Данией передала Украине танки Leopard - 23.12.2024, ПРАЙМ
Германия совместно с Данией передала Украине танки Leopard
Германия и Дания передали Украине еще 15 танков Leopard и две системы зенитно-ракетной обороны IRIS-T. Об этом сообщается на портале кабмина Германии. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:18+0300
2024-12-23T17:18+0300
2024-12-23T17:21+0300
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БЕРЛИН, 23 дек - ПРАЙМ. Германия и Дания передали Украине еще 15 танков Leopard и две системы зенитно-ракетной обороны IRIS-T. Об этом сообщается на портале кабмина Германии. Кроме того, были переданы бронемашины с противоминной и засадной защитой, а также боеприпасы для танков. Это обновление списка оружия, переданного Киеву, который был сделан в понедельник. Также в списке значатся две пусковые установки PATRIOT, два зенитных танка GEPARD, ракеты IRIS-T SLM, радиолокационные станции воздушного базирования TRML-4D и управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.Общее количество танков и бронетехники составляет 103 единицы, а систем зенитно-ракетной обороны - 11 штук. Цифры о количестве переданных боеприпасов не указаны. Всего было передано 4 пусковые установки PATRIOT и 57 зенитных танков GEPARD, а также около 241 000 снарядов для них.
https://1prime.ru/20241031/tanki-852525091.html
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фрг, дания, украина, танк leopard
Вооружения, ФРГ, ДАНИЯ, УКРАИНА, танк Leopard
Германия совместно с Данией передала Украине танки Leopard
ФРГ совместно с Данией передала Украине еще 15 танков Leopard
БЕРЛИН, 23 дек - ПРАЙМ. Германия и Дания передали Украине еще 15 танков Leopard и две системы зенитно-ракетной обороны IRIS-T. Об этом сообщается на портале кабмина Германии.
Кроме того, были переданы бронемашины с противоминной и засадной защитой, а также боеприпасы для танков. Это обновление списка оружия, переданного Киеву, который был сделан в понедельник. Также в списке значатся две пусковые установки PATRIOT, два зенитных танка GEPARD, ракеты IRIS-T SLM, радиолокационные станции воздушного базирования TRML-4D и управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.
Общее количество танков и бронетехники составляет 103 единицы, а систем зенитно-ракетной обороны - 11 штук. Цифры о количестве переданных боеприпасов не указаны. Всего было передано 4 пусковые установки PATRIOT и 57 зенитных танков GEPARD, а также около 241 000 снарядов для них.
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