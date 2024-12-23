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Самолет Uzbekistan Airways не смог сесть в Ташкенте из-за тумана - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Самолет Uzbekistan Airways не смог сесть в Ташкенте из-за тумана
Самолет Uzbekistan Airways не смог сесть в Ташкенте из-за тумана - 23.12.2024, ПРАЙМ
Самолет Uzbekistan Airways не смог сесть в Ташкенте из-за тумана
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Москвы в Термез, в понедельник утром не смог сесть в аэропорту назначения из-за тумана и был вынужден... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T05:50+0300
2024-12-23T05:50+0300
бизнес
россия
москва
ташкент
узбекистан
uzbekistan airways
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ТАШКЕНТ, 23 дек - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Москвы в Термез, в понедельник утром не смог сесть в аэропорту назначения из-за тумана и был вынужден приземлиться в Ташкенте, сообщает пресс-служба авиакомпании. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями в международном аэропорту Термез (туман) экипаж рейса HY9610 авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту Москва - Термез принял решение следовать на запасной аэродром в Ташкент", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале авиакомпании. По данным пресс-службы, посадка в аэропорту столицы Узбекистана прошла в штатном режиме. В настоящее время лайнер ожидает улучшения погоды в Термезе.
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бизнес, россия, москва, ташкент, узбекистан, uzbekistan airways
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Ташкент, УЗБЕКИСТАН, Uzbekistan Airways
05:50 23.12.2024
 
Самолет Uzbekistan Airways не смог сесть в Ташкенте из-за тумана

Самолет Uzbekistan Airways не смог сесть в аэропорту назначения из-за тумана

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ТАШКЕНТ, 23 дек - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Москвы в Термез, в понедельник утром не смог сесть в аэропорту назначения из-за тумана и был вынужден приземлиться в Ташкенте, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в международном аэропорту Термез (туман) экипаж рейса HY9610 авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту Москва - Термез принял решение следовать на запасной аэродром в Ташкент", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале авиакомпании.
По данным пресс-службы, посадка в аэропорту столицы Узбекистана прошла в штатном режиме. В настоящее время лайнер ожидает улучшения погоды в Термезе.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАТашкентУЗБЕКИСТАНUzbekistan Airways
 
 
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