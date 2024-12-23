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Telegram получил прибыль впервые за три года

Telegram получил прибыль впервые за три года - 23.12.2024, ПРАЙМ

Telegram получил прибыль впервые за три года

Telegram получил прибыль впервые за три года с начала программы монетизации. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. | 23.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-23T15:18+0300

экономика

telegram

павел дуров

прибыль

монетизация

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Telegram получил прибыль впервые за три года с начала программы монетизации. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. По его словам, как он и предсказывал, нынешний год оказался очень удачным для Telegram. Впервые за трехлетнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным, добавил он. Дуров отметил, что в 2024 году количество подписчиков Telegram Premium возросло втрое, превысив 12 миллионов, доходы от рекламы увеличились в несколько раз и в итоге текущий год завершается с денежными резервами более чем на 500 миллионов долларов. Общая выручка Telegram в 2024 году превысила один миллиард долларов, также сообщил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, павел дуров, прибыль, монетизация