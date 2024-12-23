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Telegram получил прибыль впервые за три года - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Telegram получил прибыль впервые за три года
Telegram получил прибыль впервые за три года - 23.12.2024, ПРАЙМ
Telegram получил прибыль впервые за три года
Telegram получил прибыль впервые за три года с начала программы монетизации. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T15:18+0300
2024-12-23T15:18+0300
экономика
telegram
павел дуров
прибыль
монетизация
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Telegram получил прибыль впервые за три года с начала программы монетизации. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. По его словам, как он и предсказывал, нынешний год оказался очень удачным для Telegram. Впервые за трехлетнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным, добавил он. Дуров отметил, что в 2024 году количество подписчиков Telegram Premium возросло втрое, превысив 12 миллионов, доходы от рекламы увеличились в несколько раз и в итоге текущий год завершается с денежными резервами более чем на 500 миллионов долларов. Общая выручка Telegram в 2024 году превысила один миллиард долларов, также сообщил он.
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telegram, павел дуров, прибыль, монетизация
Экономика, Telegram, Павел Дуров, прибыль, Монетизация
15:18 23.12.2024
 
Telegram получил прибыль впервые за три года

Telegram получил прибыль впервые за три года с начала программы монетизации

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Telegram получил прибыль впервые за три года с начала программы монетизации. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
По его словам, как он и предсказывал, нынешний год оказался очень удачным для Telegram. Впервые за трехлетнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным, добавил он.
Дуров отметил, что в 2024 году количество подписчиков Telegram Premium возросло втрое, превысив 12 миллионов, доходы от рекламы увеличились в несколько раз и в итоге текущий год завершается с денежными резервами более чем на 500 миллионов долларов. Общая выручка Telegram в 2024 году превысила один миллиард долларов, также сообщил он.
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ЭкономикаTelegramПавел ДуровприбыльМонетизация
 
 
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