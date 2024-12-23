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Банк России оценил темпы роста деловой активности в стране

Банк России оценил темпы роста деловой активности в стране - 23.12.2024, ПРАЙМ

Банк России оценил темпы роста деловой активности в стране

Темпы роста деловой активности в России в декабре были более умеренными, чем в ноябре, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T17:38+0300

2024-12-23T17:38+0300

2024-12-23T17:38+0300

банк россии

россия

деловая активность

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в декабре были более умеренными, чем в ноябре, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Рост деловой активности в декабре продолжился, но его темпы были более умеренными, чем в ноябре. ИБК (индикатор бизнес-климата – ред.) составил 4,2 пункта после 5 пунктов в ноябре и в целом сохранялся вблизи среднего уровня 2021 года", - говорится в обзоре на основе опроса, проведенного с 1 по 17 декабря. "Текущие оценки бизнес-климата снизились почти во всех отраслях, заметнее – в оптовой торговле, торговле автотранспортными средствами и добыче полезных ископаемых. В торговле автотранспортом оценки обновили минимум за период с сентября 2022 года. В целом в числе наиболее значимых проблем на стороне предложения многие респонденты отмечали сохранение дефицита рабочей силы, а также сложности в расчетах за поставки по международным контрактам", - также говорится там. Динамика сводного ИБК Банка России, рассчитанного по группам предприятий (крупные; средние; малые и микро-), в декабре свидетельствует о продолжении роста деловой активности по всем группам. ИБК для всех групп предприятий сохраняется в зоне положительных значений, несмотря на снижение показателей в последние месяцы. Самые благоприятные оценки бизнес-климата для всех групп предприятий сохранились в сельском хозяйстве, также уточняет ЦБ.

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россия, деловая активность