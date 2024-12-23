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Трамп опроверг слухи, что уступил президентство Маску
Трамп опроверг слухи, что уступил президентство Маску - 23.12.2024, ПРАЙМ
Трамп опроверг слухи, что уступил президентство Маску
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал как "новую мистификацию" утверждения о том, что он якобы уступил президентство миллиардеру... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T09:13+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал как "новую мистификацию" утверждения о том, что он якобы уступил президентство миллиардеру Илону Маску - по словам Трампа, он будет управлять страной сам, а Маск не смог бы стать президентом, поскольку родился не в США. Издание Washington Post назвало ранее Маска "теневым президентом" после его активного вмешательства в процесс обсуждения проекта закона о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к избранному президенту лиц, по их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. СМИ ранее обращали внимание на то, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа. "Всевозможные мистификации. Новая заключается в том, что президент Трамп уступил президентство Илону Маску. Нет, нет, этого не произойдет ... Нет, он (Маск) не станет президентом ... Он не будет президентом, и знаете почему, он не может, так как он не был рожден в этой стране", - заявил Трамп во время выступления в Аризоне. Трамп отметил при этом, что Маск проделал блестящую работу. Республиканец 17 декабря получил необходимые для победы на президентских выбороах голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
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дональд трамп, илон маск, сша
Выборы в США, Дональд Трамп, Илон Маск, США
Трамп опроверг слухи, что уступил президентство Маску
Трамп отверг слухи, что уступил президентство Маску, отметив, что управлять будет сам
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал как "новую мистификацию" утверждения о том, что он якобы уступил президентство миллиардеру Илону Маску - по словам Трампа, он будет управлять страной сам, а Маск не смог бы стать президентом, поскольку родился не в США.
Издание Washington Post назвало ранее Маска "теневым президентом" после его активного вмешательства в процесс обсуждения проекта закона о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к избранному президенту лиц, по их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. СМИ ранее обращали внимание на то, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа.
"Всевозможные мистификации. Новая заключается в том, что президент Трамп уступил президентство Илону Маску. Нет, нет, этого не произойдет ... Нет, он (Маск) не станет президентом ... Он не будет президентом, и знаете почему, он не может, так как он не был рожден в этой стране", - заявил Трамп во время выступления в Аризоне.
Маск возмутился тем, что США слишком много тратят на оборону Европы
Трамп отметил при этом, что Маск проделал блестящую работу.
Республиканец 17 декабря получил необходимые для победы на президентских выбороах голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.