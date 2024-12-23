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Трамп опроверг слухи, что уступил президентство Маску

Трамп опроверг слухи, что уступил президентство Маску - 23.12.2024, ПРАЙМ

Трамп опроверг слухи, что уступил президентство Маску

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал как "новую мистификацию" утверждения о том, что он якобы уступил президентство миллиардеру... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T09:13+0300

2024-12-23T09:13+0300

2024-12-23T09:13+0300

выборы в сша

дональд трамп

илон маск

сша

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал как "новую мистификацию" утверждения о том, что он якобы уступил президентство миллиардеру Илону Маску - по словам Трампа, он будет управлять страной сам, а Маск не смог бы стать президентом, поскольку родился не в США. Издание Washington Post назвало ранее Маска "теневым президентом" после его активного вмешательства в процесс обсуждения проекта закона о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к избранному президенту лиц, по их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. СМИ ранее обращали внимание на то, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа. "Всевозможные мистификации. Новая заключается в том, что президент Трамп уступил президентство Илону Маску. Нет, нет, этого не произойдет ... Нет, он (Маск) не станет президентом ... Он не будет президентом, и знаете почему, он не может, так как он не был рожден в этой стране", - заявил Трамп во время выступления в Аризоне. Трамп отметил при этом, что Маск проделал блестящую работу. Республиканец 17 декабря получил необходимые для победы на президентских выбороах голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.

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дональд трамп, илон маск, сша