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FT предрекла Странам G7 нестабильность после возвращения Трампа в Белый дом - 23.12.2024, ПРАЙМ
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FT предрекла Странам G7 нестабильность после возвращения Трампа в Белый дом
FT предрекла Странам G7 нестабильность после возвращения Трампа в Белый дом - 23.12.2024, ПРАЙМ
FT предрекла Странам G7 нестабильность после возвращения Трампа в Белый дом
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к политической нестабильности в странах G7, отметил в материале для издания Financial Times колумнист... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T16:44+0300
2024-12-23T16:47+0300
политика
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к политической нестабильности в странах G7, отметил в материале для издания Financial Times колумнист газеты Гидеон Рахман."Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, вероятно, будет способствовать созданию атмосферы политической нестабильности во всех странах G7", - отмечается в материале.Автор отмечает, что Трамп и Илон Маск вместо помощи союзникам, кажется, наслаждаются "добавлением боли".Ранее СМИ сообщали, что в ЕС усилились опасения, что Трамп вернется к протекционистской политике, повышая пошлины на продукцию из Европы, как это уже было в его первый срок на посту президента, когда были введены новые пошлины на сталь и алюминий.
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сша, ес, дональд трамп
Политика, США, ЕС, Дональд Трамп
16:44 23.12.2024 (обновлено: 16:47 23.12.2024)
 
FT предрекла Странам G7 нестабильность после возвращения Трампа в Белый дом

FT: возвращение Трампа, вероятно, поможет созданию атмосферы нестабильности в G7

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к политической нестабильности в странах G7, отметил в материале для издания Financial Times колумнист газеты Гидеон Рахман.
"Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, вероятно, будет способствовать созданию атмосферы политической нестабильности во всех странах G7", - отмечается в материале.
Автор отмечает, что Трамп и Илон Маск вместо помощи союзникам, кажется, наслаждаются "добавлением боли".
Ранее СМИ сообщали, что в ЕС усилились опасения, что Трамп вернется к протекционистской политике, повышая пошлины на продукцию из Европы, как это уже было в его первый срок на посту президента, когда были введены новые пошлины на сталь и алюминий.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
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13:11
 
ПолитикаСШАЕСДональд Трамп
 
 
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