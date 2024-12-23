https://1prime.ru/20241223/tramp-853805432.html
FT предрекла Странам G7 нестабильность после возвращения Трампа в Белый дом
FT предрекла Странам G7 нестабильность после возвращения Трампа в Белый дом - 23.12.2024, ПРАЙМ
FT предрекла Странам G7 нестабильность после возвращения Трампа в Белый дом
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к политической нестабильности в странах G7, отметил в материале для издания Financial Times колумнист... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T16:44+0300
2024-12-23T16:44+0300
2024-12-23T16:47+0300
политика
сша
ес
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151365_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_dc2fb99a0537d17af81078df0a7c919e.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к политической нестабильности в странах G7, отметил в материале для издания Financial Times колумнист газеты Гидеон Рахман."Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, вероятно, будет способствовать созданию атмосферы политической нестабильности во всех странах G7", - отмечается в материале.Автор отмечает, что Трамп и Илон Маск вместо помощи союзникам, кажется, наслаждаются "добавлением боли".Ранее СМИ сообщали, что в ЕС усилились опасения, что Трамп вернется к протекционистской политике, повышая пошлины на продукцию из Европы, как это уже было в его первый срок на посту президента, когда были введены новые пошлины на сталь и алюминий.
https://1prime.ru/20241223/pushkov-853796494.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1921f2ccfb500e62cac79181a0b100a1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ес, дональд трамп
Политика, США, ЕС, Дональд Трамп
FT предрекла Странам G7 нестабильность после возвращения Трампа в Белый дом
FT: возвращение Трампа, вероятно, поможет созданию атмосферы нестабильности в G7
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к политической нестабильности в странах G7, отметил в материале для издания Financial Times колумнист газеты Гидеон Рахман.
"Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, вероятно, будет способствовать созданию атмосферы политической нестабильности во всех странах G7", - отмечается в материале.
Автор отмечает, что Трамп и Илон Маск вместо помощи союзникам, кажется, наслаждаются "добавлением боли".
Ранее СМИ сообщали, что в ЕС усилились опасения, что Трамп вернется к протекционистской политике, повышая пошлины на продукцию из Европы, как это уже было в его первый срок на посту президента, когда были введены новые пошлины на сталь и алюминий.
Пушков раскрыл, когда Трамп сможет диктовать Киеву свои условия