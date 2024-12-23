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FT предрекла Странам G7 нестабильность после возвращения Трампа в Белый дом

FT предрекла Странам G7 нестабильность после возвращения Трампа в Белый дом - 23.12.2024, ПРАЙМ

FT предрекла Странам G7 нестабильность после возвращения Трампа в Белый дом

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к политической нестабильности в странах G7, отметил в материале для издания Financial Times колумнист... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T16:44+0300

2024-12-23T16:44+0300

2024-12-23T16:47+0300

политика

сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к политической нестабильности в странах G7, отметил в материале для издания Financial Times колумнист газеты Гидеон Рахман."Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, вероятно, будет способствовать созданию атмосферы политической нестабильности во всех странах G7", - отмечается в материале.Автор отмечает, что Трамп и Илон Маск вместо помощи союзникам, кажется, наслаждаются "добавлением боли".Ранее СМИ сообщали, что в ЕС усилились опасения, что Трамп вернется к протекционистской политике, повышая пошлины на продукцию из Европы, как это уже было в его первый срок на посту президента, когда были введены новые пошлины на сталь и алюминий.

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сша, ес, дональд трамп