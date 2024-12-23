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Эксперт объяснил, почему возможно продолжение транзита газа через Украину - 23.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт объяснил, почему возможно продолжение транзита газа через Украину
Эксперт объяснил, почему возможно продолжение транзита газа через Украину - 23.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему возможно продолжение транзита газа через Украину
Словакия, Молдавия, Австрия и Италия сохраняют интерес к российскому газу, что делает возможным продолжение поставок через Украину после окончания транзитного... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T18:51+0300
2024-12-23T18:51+0300
экономика
россия
украина
транзит газа через украину
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Словакия, Молдавия, Австрия и Италия сохраняют интерес к российскому газу, что делает возможным продолжение поставок через Украину после окончания транзитного контракта в объеме 25-50% от текущего уровня в 15 миллиардов кубометров – то есть примерно до 7,5 миллиарда кубометров в год, следует из комментария аналитика финансовой группы "Финам" Сергея Кауфмана РИА Новости. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. "Интерес к российскому газу сохраняют компании из Словакии, Молдовы, Австрии и Италии, что делает продолжение поставок в объёме 25-50% от текущего уровня в 15 миллиардов кубометров возможным сценарием", – сказал Кауфман. Наиболее вероятная схема, по которой транзит возможен, предусматривает передачу прав собственности на границе России и Украины, продолжил он. "При этом важно отметить, что вопрос крайне сильно политизирован, в связи с чем нельзя исключать любого сценария: полное прекращение транзита, прекращение транзита на несколько месяцев и в утопичном случае даже сохранение поставок на текущем уровне", – заключил Кауфман. Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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россия, украина, транзит газа через украину
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, транзит газа через Украину
18:51 23.12.2024
 
Эксперт объяснил, почему возможно продолжение транзита газа через Украину

Кауфман: продолжение транзита газа через Украину возможно из-за интереса 4 стран

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкГазовый факел
Газовый факел - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Словакия, Молдавия, Австрия и Италия сохраняют интерес к российскому газу, что делает возможным продолжение поставок через Украину после окончания транзитного контракта в объеме 25-50% от текущего уровня в 15 миллиардов кубометров – то есть примерно до 7,5 миллиарда кубометров в год, следует из комментария аналитика финансовой группы "Финам" Сергея Кауфмана РИА Новости.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
"Интерес к российскому газу сохраняют компании из Словакии, Молдовы, Австрии и Италии, что делает продолжение поставок в объёме 25-50% от текущего уровня в 15 миллиардов кубометров возможным сценарием", – сказал Кауфман.
Наиболее вероятная схема, по которой транзит возможен, предусматривает передачу прав собственности на границе России и Украины, продолжил он.
"При этом важно отметить, что вопрос крайне сильно политизирован, в связи с чем нельзя исключать любого сценария: полное прекращение транзита, прекращение транзита на несколько месяцев и в утопичном случае даже сохранение поставок на текущем уровне", – заключил Кауфман.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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