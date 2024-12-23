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Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря об Украине - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря об Украине
Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря об Украине - 23.12.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря об Украине
Избранный президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Путина в своем выступлении, говоря о возможности урегулирования украинского конфликта. Об этом... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T09:52+0300
2024-12-23T09:52+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Путина в своем выступлении, говоря о возможности урегулирования украинского конфликта. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg."Трамп процитировал этот комментарий (заявление Путина о готовности к встречи с американским политиком в ходе прямой линии — Прим. ред.) во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине", — отмечается в публикации.Ранее американский политик заявил, что сможет достичь мирного разрешения конфликта в Украине через переговоры и уверял, что разберется с этим вопросом за один день.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20241222/tramp-853785204.html
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
09:52 23.12.2024
 
Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря об Украине

Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря о завершении конфликта на Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Путина в своем выступлении, говоря о возможности урегулирования украинского конфликта. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.
"Трамп процитировал этот комментарий (заявление Путина о готовности к встречи с американским политиком в ходе прямой линии — Прим. ред.) во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине", — отмечается в публикации.
Ранее американский политик заявил, что сможет достичь мирного разрешения конфликта в Украине через переговоры и уверял, что разберется с этим вопросом за один день.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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Трамп рассказал о встрече с Путиным по решению украинского конфликта
Вчера, 21:20
 
ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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