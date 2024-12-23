https://1prime.ru/20241223/trump-853791857.html

Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря об Украине

Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря об Украине - 23.12.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря об Украине

Избранный президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Путина в своем выступлении, говоря о возможности урегулирования украинского конфликта. Об этом... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T09:52+0300

2024-12-23T09:52+0300

2024-12-23T09:52+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Путина в своем выступлении, говоря о возможности урегулирования украинского конфликта. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg."Трамп процитировал этот комментарий (заявление Путина о готовности к встречи с американским политиком в ходе прямой линии — Прим. ред.) во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине", — отмечается в публикации.Ранее американский политик заявил, что сможет достичь мирного разрешения конфликта в Украине через переговоры и уверял, что разберется с этим вопросом за один день.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20241222/tramp-853785204.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп