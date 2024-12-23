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ЦБ оценил условия кредитования для российских предприятий
ЦБ оценил условия кредитования для российских предприятий - 23.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил условия кредитования для российских предприятий
Условия кредитования для российских предприятий в декабре были близки к ноябрьским, когда ужесточение достигло локального максимума, говорится в... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:33+0300
2024-12-23T17:33+0300
2024-12-23T17:33+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Условия кредитования для российских предприятий в декабре были близки к ноябрьским, когда ужесточение достигло локального максимума, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В декабре за кредитами обращались 35,4% опрошенных предприятий (в ноябре – 35,3%). По их мнению, оценки степени ужесточения условий кредитования в декабре были близки к ноябрю, когда ужесточение достигло локального максимума", - говорится в материале, подготовленном департаментом денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Отмечается, что условия ужесточались не только по действующим кредитам с плавающей ставкой, но и по льготным программам. Наиболее востребованными льготные кредиты оставались у предприятий сельского хозяйства, а также малого и среднего бизнеса. "При этом у ряда компаний возможности получить льготные кредиты были ограничены в связи с исчерпанием к концу года выделенных лимитов", - сообщается в документе.
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россия, бизнес
Банк России, РОССИЯ, Бизнес
ЦБ оценил условия кредитования для российских предприятий
ЦБ: условия кредитования для предприятий в России в декабре почти не изменились
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Условия кредитования для российских предприятий в декабре были близки к ноябрьским, когда ужесточение достигло локального максимума, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"В декабре за кредитами обращались 35,4% опрошенных предприятий (в ноябре – 35,3%). По их мнению, оценки степени ужесточения условий кредитования в декабре были близки к ноябрю, когда ужесточение достигло локального максимума", - говорится в материале, подготовленном департаментом денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
Отмечается, что условия ужесточались не только по действующим кредитам с плавающей ставкой, но и по льготным программам. Наиболее востребованными льготные кредиты оставались у предприятий сельского хозяйства, а также малого и среднего бизнеса.
"При этом у ряда компаний возможности получить льготные кредиты были ограничены в связи с исчерпанием к концу года выделенных лимитов", - сообщается в документе.
Ценовые ожидания бизнеса достигли максимума с апреля 2022 года