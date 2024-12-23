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ЦБ оценил условия кредитования для российских предприятий

ЦБ оценил условия кредитования для российских предприятий - 23.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил условия кредитования для российских предприятий

Условия кредитования для российских предприятий в декабре были близки к ноябрьским, когда ужесточение достигло локального максимума, говорится в... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T17:33+0300

2024-12-23T17:33+0300

2024-12-23T17:33+0300

банк россии

россия

бизнес

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Условия кредитования для российских предприятий в декабре были близки к ноябрьским, когда ужесточение достигло локального максимума, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В декабре за кредитами обращались 35,4% опрошенных предприятий (в ноябре – 35,3%). По их мнению, оценки степени ужесточения условий кредитования в декабре были близки к ноябрю, когда ужесточение достигло локального максимума", - говорится в материале, подготовленном департаментом денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Отмечается, что условия ужесточались не только по действующим кредитам с плавающей ставкой, но и по льготным программам. Наиболее востребованными льготные кредиты оставались у предприятий сельского хозяйства, а также малого и среднего бизнеса. "При этом у ряда компаний возможности получить льготные кредиты были ограничены в связи с исчерпанием к концу года выделенных лимитов", - сообщается в документе.

https://1prime.ru/20241223/biznes-853807865.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес